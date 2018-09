Polmonite | il Ministero della Salute | “Con l’Iss vigiliamo sulla situazione”

meteoweb.eu

(Di lunedì 10 settembre 2018) “Ile l’Istituto superiore di Sanita’ stanno vigilando costantementesituazione”: lo rende noto il dicastero guidato dalla ministra Giulia Grillo. “Il– si sottolinea in una nota – sta monitorando con attenzione fin dai primi casi registrati la situazione che si sta determinando in provincia di Brescia e Mantova dovuta all’intensificarsi di casi didi origine verosimilmente batterica e particolarmente aggressiva. L’Iss ha ricevuto tutto il materiale organico relativo ai pazienti ricoverati e sta eseguendo in queste ore le dovute analisi batteriologiche. Appena i risultati delle indagini saranno completati ilmettera’ in atto ogni azione necessaria per il superamento dell’emergenza. Il– si rende ancora noto – ...