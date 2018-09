Polesani tra i migliori d' Italia

rovigooggi

: #Rovigo Alle finali nazionali del #canoagiovani medaglie di prestigio per il Gruppo Canoe Polesine Rovigo ASD - RovigoOggi : #Rovigo Alle finali nazionali del #canoagiovani medaglie di prestigio per il Gruppo Canoe Polesine Rovigo ASD - RovigoOggi : #rovigo Parte tra stasera e domani la disinfestazione straordinaria della Regione del Veneto nei comuni del… -

(Di lunedì 10 settembre 2018) Giovanni è stato quindi premiato proprio dal suo atleta beniamino: Andrea Domenico Di Liberto , neo campione europeo sui 200m per la categoria Under 23 e argento in Coppa del Mondo tra i senior a ...