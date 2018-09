Più sicuro di tutti il Samsung Galaxy S10 | come funzionerà il lettore di impronte

Crollo ponte - consigliere M5S ‘no Gronda’ : “Autostrade lo riteneva sicuro - dovevo fare di Più” : Parla Paolo Putti, l'ex consigliere del M5S che nel 2012 diceva: "Ci viene raccontata la favoletta dell'imminente Crollo, potrebbe star su altri cent'anni". Oggi ammette: "dovevo fare di più per avere certezze sulla stabilità del ponte. Se mi avessero detto che c'era questo pericolo avrei puntato su altre soluzioni".Continua a leggere

Gmail diventa Più sicuro con la modalità riservata : Il team di Google ha annunciato che la modalità riservata di Gmail è finalmente disponibile per gli utenti mobile. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Gmail diventa più sicuro con la modalità riservata proviene da TuttoAndroid.

Android 9.0 Pie Go Edition : in autunno l’os leggero di Google/ Più veloce e Più sicuro rispetto ad Oreo : Android 9.0 Pie Edition: in autunno l’os leggero di Google. Più veloce e più sicuro rispetto ad Oreo nella stessa versione "go". L'annuncio di Mountain View nelle scorse ore(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 13:23:00 GMT)

Gb : Aquarius vada in porto Più sicuro : 22.26 Il governo britannico è "profondamente preoccupato" per "i 141 migranti" a bordo dell'Aquarius, ma considera sia "ben noto che la responsabilità di organizzare lo sbarco, nel porto sicuro più vicino, vada assunta dal centro di coordinamento marittimo dei soccorsi competente, in accordo con i desideri del comandante della nave". Così un portavoce del Foreign office in risposta al ministro Toninelli. Il Regno Unito è comunque "impegnato ...

Migranti - Aquarius a governi Ue "assegnateci porto sicuro"/ Ultime notizie - Ong "navi non aiutano Più barconi" : Aquarius con 141 Migranti a bordo, appello ai governi europei affinchè possano indicare un porto sicuro in cui sbarcare. L'allarme delle Ong sulle navi.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 19:08:00 GMT)

Fumettista italiano preso a sprangate perché gay : “Non mi sento Più al sicuro” : Mauro Padovani, Fumettista italiano residente in Belgio, ha denunciato di essere stato oggetto di una aggressione da parte dei vicini di casa, che già in passato si erano resi protagonisti di insulti a sfondo omofobo nei confronti suoi e del compagno. Su Facebook la denuncia: "In Belgio ci siamo sposati, ora non mi sento al sicuro".Continua a leggere

Samsung Galaxy Note 9 Più sicuro e bello con le cover ufficiali : Insieme al Samsung Galaxy Note 9, il produttore ha come da tradizione presentato anche diversi accessori ufficiali. Scopriamo insieme le sue custodie L'articolo Samsung Galaxy Note 9 più sicuro e bello con le cover ufficiali proviene da TuttoAndroid.

Nostra figlia immunodepressa a scuola non sarà Più al sicuro : «Pronto, chi è? No, la mamma è fuori, ti passo il mio fratellone».Angela Stella ha sei anni, una voce dolcissima ed è una bambina immunodepressa, che vive a Padova.Si è ammalata nel 2015 di anemia aplastica e solo grazie ad un donatore statunitense di 24 anni, ha potuto salvarsi tramite un trapianto di midollo. È stata ricoverata per quasi un anno in ospedale e per altri dodici mesi è rimasta chiusa in casa, in convalescenza. Ora sta meglio ma a ...

Messico - miracolo dell’aereo caduto senza vittime/ Ultime notizie - gli incidenti diminuiti : “mezzo Più sicuro” : Tragedia in Messico, precipitato aereo con 100 persone a bordo. La compagnia Aeromexico ha confermato in un tweet l'incidente, la tv locale segnala superstiti(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 12:40:00 GMT)

Ventura sicuro : “non accetterei Più la Nazionale” : “Negli ultimi 20 anni sono sempre stato in ritiro, per la prima volta mi ritrovo in attesa. Ho una voglia feroce di riprendere e dare delle risposte sul campo, per tutto quello che c’è stato”. Così Gian Piero Ventura, ex ct azzurro, a Rmc Sport dove parla anche del passato. “Cambierei tutto ciò che è accaduto dopo la partita contro la Spagna. Poi è successo qualcosa di inimmaginabile – ricorda -. Mille errori ...

F1 - Max Verstappen fiducioso in vista della gara : “saremo Più vicini a Mercedes e Ferrari - ne sono sicuro” : Il pilota olandese ha parlato dopo il quarto posto ottenuto in griglia, sottolineando di essere fiducioso in vista della gara Sebastian Vettel conquista la pole position del Gp di Germania, undicesimo appuntamento del mondiale di F1. Il tedesco della Ferrari centra la 55ª partenza al palo della carriera, la quinta in questa stagione, con il tempo di 1’11″212 precedendo il finlandese Valtteri Bottas con la Mercedes, che partirà ...

F1 – Secondo ma con soddisfazione - Bottas sicuro dopo le qualifiche : “Ferrari Più veloce - non posso lamentarmi di niente” : Le impressioni di Valtteri Bottas dopo le qualifiche sul circuito di Hockenheim del Gp di Germania Sebastian Vettel conquista la pole position sul suo circuito di casa. Ad Hockenheim il tedesco si consacra per la 55ª volta in carriera poleman delle qualifiche del campionato mondiale di Formula Uno. Dietro il ferrarista, si piazzano Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen. Giornata sfortunata per Lewis Hamilton, fermatosi dopo pochi giri sulla ...

'Aprite i porti' - l'appello da Napoli. De Magistris : 'Ora il Paese è Più insicuro' : 'L'Europa - ha spiegato - dovrebbe cominciare ad avere una politica estera, una politica di difesa, di sicurezza'. Ma il tema, in italia, per il primo cittadino resta quello della sicurezza: 'un'...

«Aprite i porti» - l'appello da Napoli. De Magistris : «Ora il Paese è Più insicuro» : «Quello che sta accadendo in questi giorni non si era visto negli ultimi decenni e bisogna chiamare il governo alle sue responsabilità. La chiusura dei porti è una...