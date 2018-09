Pittura … che passione

Oil Pixel offre icone artistiche create con la tecnica della Pittura a olio : Oil Pixel è un'applicazione che permette di personalizzare smartphone e tablet con un pacchetto di icone disegnate una ad una con la tecnica della pittura a olio . L'icon pack offre oltre 700 icone in alta risoluzione ispirate ai dispositivi Google Pixel e a Android 9 Pie e caratterizzate da una forma circolare e da colori brillanti, e degli sfondi in qualità QHD che riprendono lo stile della pittura ad olio . L'articolo Oil Pixel offre icone ...

Le notti magiche di “Cetara incantata” tra musica - Pittura e tradizione nel borgo della costiera amalfitana : Due notti di musica , canti, contaminazioni culturali, arte e tradizione . E’ “Cetara incantata” , che il 31 agosto e il 1 settembre trasforma il piccolo borgo marinaro nel palcoscenico magico per un evento unico, che fonde generi ed emozioni. Il piccolo borgo marinaro diventa scenario di notti magiche .Continua a leggere

Arriva in Casentino la Pittura di Clara Woods - la bambina che parla con l'arte : Lei vuole vivere, scoprire il mondo, un mondo tante volte crudele che la guarda con l'indifferenza e con la paura di affrontare il nuovo ma che in ogni caso non la spaventa. La giovane artista e la ...