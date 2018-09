Pisa | muore un pony express | la sorella | ' Correva per meritarsi 3 euro in più di

Pisa - muore mentre lavora a bordo di uno scooter : “Tre euro in meno se tardava le consegne” : Maurizio Cammillini, pony express, è morto a 29 anni mentre consegnava i panini a domicilio di un noto pub del centro storico di Pisa. Lo scooter sul quale viaggiava è finito contro un palo. La denuncia della sorella: "Il giorno prima gli sono stati decurtati 3 euro dai 20 del turno per alcuni ritardi e questa cosa lo ha angosciato".Continua a leggere

Pisa - agricoltore incornato alle spalle dal suo toro muore dissanguato davanti agli occhi di un amico : Un agricoltore di 66 anni residente a Riparbella, in provincia di Pisa, è stato aggredito di spalle e all'improvviso dal suo toro ed è morto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate. All'aggressione ha assistito attonito un amico del 66enne, accorso nella tenuta dell'agricoltore dopo aver sentito le urla dell'uomo.Continua a leggere

Malore mentre fa il bagno : sessantenne muore a Marina di Pisa : Marina di Pisa , Pisa, , 9 agosto 2018 - Tragedia sulla spiaggia di Marina di Pisa : un uomo di circa sessant'anni residente nel Pisano è stato trovato morto intorno alle 20 davanti alla spiaggia di ...

Pisa - muore dopo cena al ristorante : sigilli a cucina e un indagato : Pisa, muore dopo cena al ristorante: sigilli a cucina e un indagato Pisa, muore dopo cena al ristorante: sigilli a cucina e un indagato Continua a leggere L'articolo Pisa, muore dopo cena al ristorante: sigilli a cucina e un indagato proviene da NewsGo.

Ragazza di 23 anni muore dopo una cena al ristorante nel Pisano : fatale una reazione allergica. Indagato il titolare del locale : Tragedia a Pontedera, in provincia di Pisa, dove la 23enne Chiara Ribechini è morta a causa di uno shock anafilattico, dopo aver cenato in un ristorante in località Palaia.La Ragazza, che tra pochi giorni avrebbe compiuto 24 anni, aveva accusato una grave crisi respiratoria mentre stava tornando a casa dopo la serata trascorsa con il fidanzato e due amici. Crisi che non si è attenuata nemmeno dopo aver assunto gli ...

