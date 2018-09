Periferie : Pd - Veneto con lo stop perderebbe 143 - 5 mln (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Sono stati approvati 120 progetti di riqualificazione in tutta Italia per 445 Comuni e 23 milioni di persone, oltre un terzo degli abitanti del nostro Paese. Numeri che rendono bene l’idea dell’importanza della posta in palio. Oltretutto - spiegano i consiglieri del PD -