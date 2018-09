Pensioni | Quota 100 | Quota 41 e aumenti alle minime | l' annuncio di Di Maio

Riforma Pensioni 2018/ Quota 100 ed esodati - le parole di Brambilla (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Quota 100 e non salvaguardia esodati, le parole di Alberto Brambilla. Tutte le novità e le news sui temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 17:59:00 GMT)

Pensioni - Di Maio : "Quota 100 e 41 anni di contributi". E fissa soglia per assegni d'oro : Il ministro del Lavoro in audizione: "Pensione di cittadinanza per chi ha un reddito sotto i 700 euro"

Pensioni - l'idea per Quota 100 : "Limite di età e sconti per donne e lavoratori precoci" : La proposta arriva da Alberto Brambilla, consulente del vicepremier Matteo Salvini e uno dei massimi esperti in Italia di...

RIFORMA Pensioni 2018 E QUOTA 100/ Ipotesi 5-5-5 per la Legge di bilancio (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Ipotesi 5-5-5 per la Legge di bilancio con QUOTA 100. Le novità e le news sui temi previdenziali di oggi, 10 settembre(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 09:09:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Damiano (Pd) : “Quota 100 ok - serve proroga Ape Sociale” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie e scontro Governo-Pd sulla Quota 100: Giacobbe, "non abolisce la Fornero, ecco i problemi". Le novità sui temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 18:55:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Manovra e Quota 100 : promesse Governo e i nodi presenti (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie e scontro Governo-Pd sulla Quota 100: Giacobbe, "non abolisce la Fornero, ecco i problemi". Le novità sui temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 14:22:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Pd contro il Governo : “Quota 100 non abolisce la Fornero” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie e scontro Governo-Pd sulla Quota 100: Giacobbe, "non abolisce la Fornero, ecco i problemi". Le novità sui temi previdenziali. Intervenendo ieri al Forum Ambrosetti di Cernobbio, il premier Giuseppe Conte si è lasciato sfuggire una piccola ma sostanziale anticipazione in merito alla Riforma Pensionistica sul fronte della Quota 100: non è entrato nei dettagli della Manovra ma ha spiegato che «sarà ...

Pensioni Quota 100 - Salvini : 'Per tutti' - ma i precoci restano fuori da uscita anticipata : Proprio negli ultimi giorni, in un'intervista concessa a Il Sole 24 Ore, Matteo Salvini ha assicurato i lavoratori sull'intenzione di introdurre la pensione anticipata a quota 100 per tutti, senza l'eta' minima. L'obiettivo principale, per il ministro dell'Interno, è quello di riformare le Pensioni della Fornero. Con la pensione a quota 100 da subito, ovvero dal 2019 - ha affermato Salvini - non solo si creerebbe equita' tra i pensionati, ma si ...

Pensioni - Governo pensa a Quota 100 'light' - Cesare Damiano : 'Lega zitta' : Le dichiarazioni rilasciate al quotidiano 'Il Sole 24 ore' dal vice Presidente del Consiglio, Matteo Salvini, in merito all'introduzione di Quota 100 per tutti, senza paletti, nella prossima Legge di Bilancio 2019 hanno suscitato le reazioni da parte delle forze politiche dell'opposizione, in particolar modo dell'esponente del Partito Democratico, Cesare Damiano. Pensioni, Damiano: 'La Lega sta zitta sulla cancellazione della Legge ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Forum Ambrosetti - Anedda : “Quota 100 si limiti al pubblico” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie sulla Manovra: Forum Ambrosetti, Anedda (CNPADC) "mi auguro che la Quota 100 si limiti solo al settore pubblico". Novità sui temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 05:56:00 GMT)

Pensioni anticipate - Salvini : 'Quota 100 per tutti - da subito e senza paletti' : Matteo Salvini, recentemente intervistato da Il Sole 24 Ore, ha rassicurato i propri elettori sulle ultime intenzioni del Governo, che parrebbero non andare, come scritto sui principali media italiani nei giorni scorsi, verso la quota 100 selettiva, ma verso una misura accessibile a tutti. Inoltre, stando alle parole del ministro degli interni e vicepremier sarebbero scongiurati anche i paletti all'ingresso: quota 100 per tutti, da subito e ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Giacobbe (Pd) : “Quota 100? Non abolisce la Fornero - ma vale poco” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, Governo: Quota 100 subito, sfuma Quota 41. Il piano della Manovra Lega-M5s, le critiche alla legge Fornero e le novità sulle PENSIONI d'oro(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 09:35:00 GMT)

Pensioni e manovra - Boeri sulla quota 100 : pericoloso screditare i tecnici : Dalla Presidenza dell'Inps arriva un nuovo avvertimento al Ministro dell'Interno Matteo Salvini in merito alle proiezioni fornite dai tecnici [VIDEO], sulle quali si evidenzia il pericolo di effettuare squalifiche o azioni di discredito. Nel frattempo dall'opposizione si torna a sottolineare l'incongruenza della proposta depositata alla Camera rispetto al taglio dei c.d. assegni d'oro, mentre i Comitati dei lavoratori esprimono i propri dubbi ...

Riforma Pensioni 2018/ Quota 100 sì - Quota 41 ‘sfuma’ : il piano della Manovra Lega-M5s (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, Governo: Quota 100 subito, sfuma Quota 41. Il piano della Manovra Lega-M5s, le critiche alla legge Fornero e le novità sulle Pensioni d'oro. Sulla scia della polemica sorta nei giorni scorsi tra Salvini e Fornero proprio nel merito della Quota 100, ovvero il piano più concreto di Riforma delle Pensioni per il Governo gialloverde, è interessante quanto è emerso sempre ieri sulle altre possibili misure da aggiungere ...