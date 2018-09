Pensioni | Governo con le spalle al muro | luci e ombre sul sistema a quote

Riforma Pensioni 2018/ Manovra e Quota 100 : promesse Governo e i nodi presenti (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie e scontro Governo-Pd sulla Quota 100: Giacobbe, "non abolisce la Fornero, ecco i problemi". Le novità sui temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 14:22:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Pd contro il Governo : “Quota 100 non abolisce la Fornero” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie e scontro Governo-Pd sulla Quota 100: Giacobbe, "non abolisce la Fornero, ecco i problemi". Le novità sui temi previdenziali. Intervenendo ieri al Forum Ambrosetti di Cernobbio, il premier Giuseppe Conte si è lasciato sfuggire una piccola ma sostanziale anticipazione in merito alla Riforma Pensionistica sul fronte della Quota 100: non è entrato nei dettagli della Manovra ma ha spiegato che «sarà ...

Pensioni : le ipotesi del governo lasciano fuori precoci e chi ha 20 anni di contributi : Per economisti, personaggi del mondo accademico e tecnici previdenziali, l’unica quota 100 possibile per le casse dello stato è quella vincolata ad una determinata eta' di uscita. Per Salvini la quota 100 deve essere senza paletti e senza vincolo alcuno. In pratica, misura libera per tutti coloro che sommando gli anni di contributi previdenziali versati durante l’attivita' lavorativa e l’eta' , raggiungono quota 100. Il meccanismo della misura è ...

Pensioni - Governo pensa a Quota 100 'light' - Cesare Damiano : 'Lega zitta' : Le dichiarazioni rilasciate al quotidiano 'Il Sole 24 ore' dal vice Presidente del Consiglio, Matteo Salvini, in merito all'introduzione di Quota 100 per tutti, senza paletti, nella prossima Legge di Bilancio 2019 hanno suscitato le reazioni da parte delle forze politiche dell'opposizione, in particolar modo dell'esponente del Partito Democratico, Cesare Damiano. Pensioni, Damiano: 'La Lega sta zitta sulla cancellazione della Legge ...

Riforma Pensioni - per il 2019 il governo studia la “quota 100 light” : ecco di cosa si tratta : La Lega punta all'introduzione di una Riforma pensionistica basata sulla cosiddetta "quota 100" light, ovvero di consentire ai contribuenti di poter andare in pensione quando la somma dell'età anagrafica e degli anni contributivi versati raggiunge almeno il numero 100. Nella versione "morbida", l'esecutivo potrebbe prevedere un'età minima pensionabile pari a 64 anni.Continua a leggere

Riforma Pensioni e LdiB2019 - Governo al lavoro su Q100 e reddito di cittadinanza : Le ultime novita' sulle pensioni ad oggi 6 settembre 2018 vedono il Governo al lavoro sull'inserimento dei nuovi provvedimenti di Riforma all'interno della nuova legge di bilancio. Si parla in particolare di superamento della legge Fornero e di avvio del reddito di cittadinanza, due misure che però potrebbero partire inizialmente nel 2019 ed essere portate ad effettivo compimento nel corso della legislatura. Nel frattempo emergono però nuove ...

Pensioni e quota 100 - Fornero bastona il governo : "Solo slogan - pagheranno i giovani" : Sulla riforma delle Pensioni promessa dal governo M5s-Lega interviene l'ex ministro. Costi e rischi: secondo Elsa Fornero...

Pensioni e reddito di cittadinanza : vertice del Governo sulla Manovra : A Palazzo Chigi, nelle stanze del Governo, è in corso il vertice tra il premier Giuseppe Conte e i suoi due vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio (presenti anche il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, quello dell’Economia, Giovanni Tria, e quello degli Affari Europei, Paolo Savona). Da definire ci sono i punti centrali da inserire nella prossima Legge di bilancio, quella che svelerà le carte di questo Governo lega stellato del ...

Pensioni - Governo Conte pensa a 2 ipotesi per Quota100 nella Legge di Bilancio 2019 : Dopo la pausa estiva, il Governo Lega-M5S si è rimesso al lavoro in vista della Legge di Bilancio 2019, la prima vera prova del nove per l'esecutivo Conte. L'equilibrio dei conti, secondo il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rappresenta l'obiettivo primario, per rispetto dei vincoli imposti da Bruxelles, ma i vicepremier Salvini e Di Maio non vorrebbero deludere la platea di elettori che hanno votato i due partiti di maggioranza anche e ...

“Riforma Pensioni - flat tax e reddito di cittadinanza sono irrealizzabili” : batosta sul Governo : Carlo Cottarelli ha commentato sul Corriere della Sera le principali promesse del Governo Lega-M5s: “Non ce le possiamo...

Tasse - Pensioni e reddito di cittadinaza : il governo balla sul tetto del 3% : Sforare il tetto del 3% oppure arrivarci poco prima. È questo il grosso dilemma del governo gialloverde. Perché da una parte i Cinque Stelle vorrebbero sfidare l'Unione europea e superare i vincoli imposti sul debito, dall'altra la Lega è fermamente convinta che si possa attuare tutte le riforme promesse in campagna elettorale senza spingersi oltre. Il vicepremier Matteo Salvini, intervenendo a 24Mattino su Radio 24, ci ha tenuto a mettere in ...

Riforma Pensioni e LdB2019 : sulle anticipate Governo contro guerra dei conti : Una dichiarazione che sembra anche una risposta a quanto aveva affermato in precedenza il Ministro dell'Economia Tria, il quale ha invece sostenuto che "le riforme vanno realizzate nell'ambito dell'...

Dalla dual tax alle Pensioni : tutte le misure sul tavolo del governo : Le certezze sono poche, le promesse (da mantenere) tante. A cominciare da reddito di cittadinanza, riforma previdenziale e...

Riforma Pensioni 2018/ Furlan (Cisl) : "vanno riviste - manca proposta chiara del Governo" (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie su legge Fornero e temi previdenziali: Furlan (Cisl), "Pensioni vanno riviste, manca progetto serio del Governo". Tutte le novità