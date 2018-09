Pensioni anticipate a quota 100 | verso ipotesi triplo vincolo | uscita per 220 mila

Pensioni anticipate e LdB2019 : dopo la Q100 selettiva - salta fuori la versione light : Sui provvedimenti di pensionamento anticipato in avvio all'interno della prossima Manovra continuano ad emergere nuove ipotesi riguardanti la quota 100. dopo l'idea di una versione selettiva, con criteri modulati sulla effettiva situazione di disagio dei lavoratori, emerge l'ipotesi di un approccio più leggero [VIDEO] o light. Nella pratica, con questa versione la quadra sui conti verrebbe trovata attraverso un ricalcolo interamente contributivo ...

Pensioni anticipate - Salvini : 'Quota 100 per tutti - da subito e senza paletti' : Matteo Salvini, recentemente intervistato da Il Sole 24 Ore, ha rassicurato i propri elettori sulle ultime intenzioni del Governo, che parrebbero non andare, come scritto sui principali media italiani nei giorni scorsi, verso la quota 100 selettiva, ma verso una misura accessibile a tutti. Inoltre, stando alle parole del ministro degli interni e vicepremier sarebbero scongiurati anche i paletti all'ingresso: quota 100 per tutti, da subito e ...

Riforma Pensioni e Ldb2019 : Salvini promette l'avvio delle anticipate con Q100 : Le ultime novita' sulle pensioni ad oggi 5 settembre 2018 vedono emergere nuove prese di posizione dal Governo sulle opzioni di uscita flessibile dal lavoro. Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha spiegato di voler rispettare la quota 100 [VIDEO] per coloro che risulteranno averne diritto ed al contempo anche i vincoli di bilancio in grado di rendere sostenibile i conti pubblici. Una posizione che potrebbe far propendere per il ricorso a ...

Riforma Pensioni - Treu : 'Non si tocchi la Fornero - via le anticipate - sono ingiuste' : “Le pensioni anticipate [VIDEO] vanno eliminate perché sono ingiuste”- Parole che lasciano il segno quelle pronunciate nei giorni scorsi dall'ex ministro del Lavoro Tiziano Treu, oggi Presidente del Cnel, che torna a dire la sua sulla Riforma Fornero e sulle intenzioni del Governo nel discorso di presentazione del congresso internazionale della Societa' internazionale di diritto del lavoro, che si terra' oggi a Torino. Dichiarazioni che ...

Riforma Pensioni 2018/ Quota 100 - Capone sulle anticipate "Dopo 41 anni meritatamente a casa"

Riforma Pensioni e LdB2019 : sulle anticipate Governo contro guerra dei conti : Una dichiarazione che sembra anche una risposta a quanto aveva affermato in precedenza il Ministro dell'Economia Tria, il quale ha invece sostenuto che "le riforme vanno realizzate nell'ambito dell'...

Pensioni anticipate a quota 100 : ipotesi doppia anzianità - uscita selettiva ed esuberi : Sulla riforma delle Pensioni il Governo di Giuseppe Conte potrebbe quantificare, gia' a partire da martedì 4 settembre, le risorse disponibili per le uscite anticipate a quota 100. Due, ad oggi, le ipotesi che potrebbero essere messe sul tavolo della discussione: la quota 100 selettiva, ovvero le Pensioni con requisiti di uscita ben determinati, e la pensione anticipata dei lavoratori in esubero. Secondo quanto pubblicano oggi le testate ...

Pensioni - strada stretta quota 100.Treu - stop anticipate : econdo i calcoli Inps il ripristino della pensione di anzianita' con la quota 100 e un'eta' minima di 64 anni costerebbe nel 2018 4,6 miliardi. 2 settembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Riforma Pensioni e LdB2019 : focus sui lavori di cura e richieste tecniche sulle anticipate : Questo articolo è stato verificato con: https://www.quotidiano.net/economia/pensioni-1.4126244 https://www.facebook.com/groups/120588968428649/permalink/463208534166689/ Chiedi la correzione di ...

Treu ora forza la mano : "Via Pensioni anticipate" : Il presidente del Cnel, Tiziano Treu entra nel dibattito sulle pensioni e chiede che venga eliminata la possibilità di poter lasciare in anticipo il lavoro: "Cancellare le pensioni anticipate perché sono un'ingiustizia". Di fatto Treu cita anche le parole di Carlo Azeglio Ciampi che aveva definito le pensioni anticipate "un furto perché si prendeva più di quanto versato". Il suo è un intervento duro che mette nel mirino chi mira ad una uscita in ...

Governo diviso per la Stabilità 2019 : aumento delle minime e Pensioni anticipate i 2 nodi : Adesso dalle parole bisogna passare ai fatti perché i tempi sono maturi. Manca poco alla Legge di Stabilita' prevista per fine anno e le aspettative degli italiani, aumentate dopo che Lega e Movimento 5 Stelle hanno inserito nel loro programma una riforma radicale della legge Fornero, adesso chiedono risposte. L’abolizione della Legge Fornero di cui tanto si parlava, probabilmente non sara' fatta del tutto, perché ci saranno solo graduali e di ...