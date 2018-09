Pd | Renzi | “Pensano di essersi liberati di me | ma sbagliano Non lascio la politica a chi

Renzi : “Pensano di essersi liberati di me ma si sbagliano - andrò nelle scuole e in tv” : L'ex Premier, intervenendo dal palco della Festa dell'Unità a Firenze si è scagliato contro il governo Conte a guida M5s - Lega, chiamando a raccolta i sostenitori del Pd per ritrovare una unione perduta. "È in gioco la stessa tenuta democratica del Paese e chi tace è complice. L'avversario non è dentro ma è fuori di noi" ha sottolineato l'ex segretario Dem.Continua a leggere

Renzi : “Pensano di essersi liberati di me - ma hanno sbagliato. Andrò in scuole e tv” : All’esordio da senatore semplice aveva promesso che sarebbe stato in silenzio per due anni. Poi aveva annunciato che sarebbe stato fuori dal giro per qualche mese. Ora, sarà l’aria di casa, fa marcia indietro su tutto e dal palco della Festa dell’Unità a Firenze lo dice chiaro e tondo: “Andrò nelle scuole, in tv. Pensano di essersi liberati di me, ma hanno sbagliato”. Matteo Renzi annuncia un ritorno ...