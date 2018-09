Partito Gay ‘scende in campo’ : depositato il simbolo/ Comunità LGBT - il ‘Pg’ può valere più di LeU e FdI : Partito Gay "scende in campo": depositato il simbolo con l'arcobaleno. Comunità LGBT , nei sondaggi il Pg batterebbe LeU, FdI, NcI e sfiorerebbe il consenso di Forza Italia(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 20:14:00 GMT)

Nasce il Partito Gay e punta al 6% : Nasce una nuova formazione politica e si chiamerà “ Partito Gay”. Il logo, di proprietà di Fabrizio Marrazzo, portavoce del Gay Center, è stato registrato il 30 agosto all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico. Partito Gay e Lista Gay, entrambe arcobaleno Da quanto fa sapere Marrazzo, in passato ex presidente dell'Arcigay di Roma, sarebbero due le grafiche depositate al MiSE. La prima si chiamerebbe “ Partito ...

Nasce il Partito Gay : 'Può prendere il 6% ' : 'Il nostro - sottolinea Marrazzo - è un processo di 'stimolo' alla politica per spingerla ad affrontare queste tematiche e a dare risposte alla comunità Lgbt. Se queste risposte non dovessero ...

Partito Gay prepara la sua discesa in campo : registrato simbolo : 'Il nostro sottolinea Marrazzo è un processo di 'stimolo' alla politica per spingerla ad affrontare queste tematiche e a dare risposte alla comunità Lgbt. Se queste risposte non dovessero arrivare, ...