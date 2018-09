Partite IVA in aumento nel 2° trimestre

MEF - nel II trimestre aperte 130.400 nuove Partite Iva : Lo riporta l'Osservatorio sulle partite IVA del Ministero dell'Economia, MEF, nella sintesi dell'aggiornamento del secondo trimestre 2018. La distribuzione per natura giuridica mostra che il 71,3% ...

Fisco - Siri : valutiamo imposta piatta al 15% sulle Partite IVA | Lezzi "Nessun condono ai milionari" : Per l'Irpef invece "Stiamo valutando l`opportunità, l`impatto,la spesa. Ragioniamo su come procedere".

Fiscro - Siri : valutiamo imposta piatta al 15% sulle Partite Iva : Roma, 10 set., askanews, - 'L'obiettivo è avviare il contratto di governo, dalla flat tax, alla pace fiscale, alla quota 100 per le pensioni, in un'ottica di legislatura. Non si può fare tutto in un ...

Fisco - Siri : 'Valutiamo l'imposta piatta al 15% sulle Partite Iva' : "L'obiettivo è avviare il contratto di governo, flat tax, pace fiscale, fino alla quota 100 per le pensioni , in un'ottica di legislatura. Non si può fare tutto in un anno. Il nostro impegno è quello ...

Legge di bilancio - allo studio la Flat Tax al 15% solo per imprese e Partite IVA : ecco come funzionerà : Rispetto alla iniziale proposta della Lega (Flat tax al 15% per tutti), la versione che verrà introdotta nella Legge di bilancio per l'anno 2019 sarà sensibilmente differente: l'esecutivo prevede l'introduzione di una dual tax con l'estensione del forfait al 15% a tutti i redditi fino a 100.000 per imprese e partite Iva e una microtassazione al 5% è riservata alle start up. allo studio ulteriori modifiche.Continua a Leggere

Tassazione Partite IVA : le scadenze rateali da settembre in poi : Scaduto il termine per la prima rata del 20 agosto 2018, ora restano altre tre tranche di versamento per le Partite Iva che pagano le tasse in modalità rateale, con lo slittamento di 30 giorni dalla prima scadenza, con la maggiorazione dello 0,40 per cento. Le scadenze sono state rimodulate con il Decreto del presidente del Consiglio dello scorso 10 agosto 2018, che prevede una riformulazione della rateazione alternativa a quella ...

Mini Flat Tax/ Governo - aliquota unica al 15% : Partite IVA più convenienti che essere dipendenti? : Mini Flat Tax/ Governo, per imprese e autonomi fino a 100mila euro: ecco cosa cambia con la proposta di legge della Lega sottoscritta dal Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 00:36:00 GMT)

Partite IVA - arriva la mini flat tax per i ricavi fino a centomila euro : La maggioranza accelera sulla riforma fiscale destinata, a medio-lungo termine, a ridurre le tasse su tutti i lavoratori dipendenti. Ma per ragioni di bilancio, in questa fase, si è scelto di partire ...

Fisco - MEF : rimodulate scadenze per versamenti Partite IVA : Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, che è stato firmato dal premier Giuseppe Conte e che è in ...

"Nel 2019 un primo assaggio di flat tax per le Partite Iva" : il piano della Lega : Il sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci: "Al ministero stiamo studiando la riduzione delle aliquote Irpef e...