Partite all’estero | la Liga offre uno stage in USA ai giocatori senza contratto

Bundesliga - la Lega tedesca non ha dubbi : niente Partite di campionato all’estero : A rendere noto questa decisione è stato Christian Seifert, direttore esecutivo della Lega Calcio tedesca La Lega tedesca di calcio non seguirà le orme della Spagna e non organizzerà partite di campionato all’estero. Mentre il campionato spagnolo ha annunciato che in questa stagione si terrà una partita negli Stati Uniti, nel tentativo di migliorare la sua popolarità globale, la Bundesliga proseguirà ad essere radicata in ...