Una principessa saudita ha denunciato undiper il valore stimato in 800mila euro dalla sua suite aldi. Per la poliza ilsarebbe avvenuto venerdì pomeriggio. Inon erano custoditi in cassaforte e la stanza non presentava segni di effrazione. Dalnessun commento.Se ilvenisse confermato, sarebbe il secondonel 2018 nel lussuosono. A gennaio dai negozi della hall furono asportati-poi recuperati- per un valore di 4 mln di euro.(Di lunedì 10 settembre 2018)