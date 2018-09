Parcheggiatori abusivi | controlli a Chiaia | 16 allontanati

'Dammi 5 euro o ti butto giù la moto' - arrestati tre Parcheggiatori abusivi a Napoli : Dovranno rispondere di estorsione aggravata i tre parcheggiatori abusivi arrestati ieri sera dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli. Massimo Barone, Antonio Rigillo e Gianluca Esposito sono stati ...

Protesta e raccolta firme contro gli abusivi - ma i Parcheggiatori protestano : 'Anche i cittadini sono trasgressori' : Una nuova raccolta firme è stata organizzata questa mattina, dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli e dal consigliere comunale Marco Gaudini, per chiedere ai cittadini di sostenere la ...

Napoli - maxi offensiva contro i Parcheggiatori abusivi : 29 multe tra Chiaia e Mergellina : Dopo le polemiche degli ultimi giorni, come ogni weekend i vigili urbani sono scesi in strada per un'offensiva contro i parcheggiatori abusivi. Gli agenti dell'unità operativa Chiaia hanno effettuato ...

Napoli - racket dei Parcheggiatori : 40% strada in mano agli abusivi/ Ecco il business dei clan : Napoli, racket dei parcheggiatori: 40% strada in mano agli abusivi. Ultime notizie, Ecco il business dei clan: due di loro allontanati grazie a applicazione YouPol(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 09:02:00 GMT)

Napoli - così i clan si dividono i Parcheggiatori abusivi : la mappa : In alcuni quartieri e in alcuni momenti dell'anno sono cosa loro. Nel senso che appartengono ai clan: sono persone messe in strada dai clan, con regole precise e la certezza di ottenere incassi rapidi ...

Il questore di Napoli : 'Leggi più severe contro i Parcheggiatori abusivi' : La pubblicazione sul Mattino di ieri dei dettagli del report sui parcheggiatori abusivi, ha suscitato polemiche e rabbia in tutta la città. Il fenomeno è noto a ogni napoletano, leggerlo nella sua ...

Napoli - identificati 15 Parcheggiatori abusivi : scatta il daspo urbano : Quindici parcheggiatori abusivi individuati dalla polizia locale a Napoli hanno l'ordine di allontanamento immediato. L'operazione è stata condotta dagli agenti della municipale, in collaborazione con ...

Posillipo - strade e lidi in mano ai nuovi Parcheggiatori abusivi : Non è cambiato niente. Nulla di nuovo sotto il solleone d'estate, a Posillipo. I parcheggiatori abusivi continuano a spadroneggiare lungo quegli stessi luoghi già oggetto - solo qualche mese fa - di ...

Parcheggiatori abusivi - a Napoli controlli a tappeto e sanzioni : Maxi operazione contro i Parcheggiatori abusivi e la sosta selvaggia con controlli a tappetto e stretto monitoraggio delle zone calde della città dove si registrano più trasgressori soprattutto nel ...

Aggrediscono ausiliare Anm arrestati tre Parcheggiatori abusivi : Gli agenti dell'Unità Operativa Chiaia della Polizia Municipale hanno arrestato tre parcheggiatori abusivi per minaccia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale in danno di ausiliari alla sosta ANM ...

Parcheggiatori abusivi in ospedale. Malpezzi risponde ai consiglieri leghisti Padovani e Liverani : Peccato che, a differenza del passato, ora rappresentino la parte politica al governo del Paese. Per cui li invito ad usare la stessa veemenza e gli stessi toni per pretendere dal proprio leader e ...

Arresto per i Parcheggiatori abusivi : raccolte quattromila firme : quattromila firme per chiedere l'Arresto dei parcheggiatori abusivi recidivi . E' il risultato dell'iniziativa avviata questa mattina dai Verdi, dallo speaker Gianni Simioli de La radiazza di Radio ...