Papa | no a cristiani dalla doppia vita

Papa Francesco invita tutti a fare un esame di coscienza la sera : fa bene ai cristiani : 'Il cuore dell'uomo è come un campo di battaglia' dove si affrontano di continuo 'lo spirito di Dio, che ci porta alle opere buone, alla carità, alla fraternità', e 'lo spirito del mondo che' invece '...

Irlanda - il Papa troverà anche coppie gay e teologi pro Lbgt ma non i cristiani perseguitati dell'Iraq : ... che conferma una volta di più le difficoltà incontrate dai cittadini di alcuni Paesi: come emerge dall'Henley Passport Index 2018 , il passaporto irakeno è il secondo peggiore al mondo, secondo solo ...

Papa : il fondamentalismo ha 'tragicamente aggravato' la situazione dei cristiani : E nel mondo attuale, ha aggiunto il Papa, 'si è tragicamente aggravata la situazione dei cristiani e di altre minoranze religiose' in terre colpite dall'estendersi e dall'acutizzarsi di 'posizioni ...

Papa : cristiani sia coerente - carità innanzitutto : di Manuela Tulli,, ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 8 LUG - Ci sono "molti battezzati" che "vivono come se Cristo non esistesse: si ripetono i gesti e i segni della fede, ma ad essi non corrisponde una ...

Papa : a Bari per pace e unità cristiani : 12.30 "Bontà e misericordia sono indirizzate a tutti, senza esclusione", perché Dio "non si conforma ai pregiudizi degli uomini", ha detto il Papa all'Angelus. Francesco ha ricordato la giornata di ieri, a Bari, con i Patriarchi delle Chiese del Medio Oriente. "Abbiamo vissuto una speciale giornata di preghiera e riflessione per la pace in quella regione. E' stato un segno eloquente di unità dei cristiani e ha visto la partecipazione ...

Papa/ A Bari con i fratelli d'Oriente : non saranno le piccole 'patrie' a salvare i cristiani : L'incontro di Bari tra PAPA Francesco e i delegati delle Chiese d'Oriente è di importanza storica e avrà effetti di lunga durata.

