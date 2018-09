Pallavolo – Europeo U19 | Italia d’oro | le parole delle protagoniste

Pallavolo - Europeo U19 : l'Italia vince il titolo continentale - sconfitta in finale 3-2 la Russia : Le azzurre si laureano campionesse europee dopo aver ribaltato l'iniziale svantaggio di 0-2 contro la Russia Trionfo azzurro a Tirana, la nazionale Italiana femminile U19 si è aggiudicata la Medaglia ...

Pallavolo – Europeo U19 : l’Italia vince il titolo continentale - sconfitta in finale 3-2 la Russia : Le azzurre si laureano campionesse europee dopo aver ribaltato l’iniziale svantaggio di 0-2 contro la Russia Trionfo azzurro a Tirana, la nazionale Italiana femminile U19 si è aggiudicata la Medaglia d’Oro al Campionato Europeo di categoria. Una vittoria arrivata al termine di una bellissima finale contro la Russia, sconfitta dopo una lunga battaglia 3-2 (24-26, 18-25, 26-24, 25-22, 15-9). Per salire sul gradino più alto del podio le ...

Pallavolo – Campionato Europeo U19 : l’Italia stende la Turchia - le azzurre staccano il pass per la finale : La gara che assegnerà il titolo si svolgerà domani e l’Italia affronterà una tra Russia e Polonia Grazie all’ennesima convincente prestazione la nazionale italiana under 19 ha conquistato la finale nel Campionato Europeo di categoria, in corso di svolgimento a Tirana. Nella partita di oggi le azzurrine di Massimo Bellano hanno avuto la meglio 3-1 (25-15, 10-25, 25-22, 25-22) sulla Turchia, avversario sempre ostico che anche lo scorso ...

Pallavolo – Europeo Under 19 : le azzurre non si fermano più - stesa anche la Bulgaria 3-1 : Terza vittoria consecutiva per la Nazionale italiana di Pallavolo femminile agli Europei Under 19, battuta anche la Bulgaria Altra vittoria e altri tre punti per le azzurrine di Massimo Bellano nel Campionato Europeo Under 19 Femminile, che si sta disputando in Albania. Populini e compagne, infatti, dopo i successi contro Bielorussia e Polonia, sono riuscite a superare 3-1 la Bulgaria (25-11, 19-25, 25-20, 25-20), ottenendo così la terza ...

Pallavolo – Europeo Under 19 : la nazionale italiana femminile supera la Polonia con un netto 3-0 : Dopo la vittoria ottenuta all’esordio contro la Bielorussia, le azzurre ottengono l’intera posta in palio anche contro la Polonia A Durres (Albania) le azzurrine di Massimo Bellano sono riuscite ad ottenere il secondo successo di fila nell’Europeo Under 19 femminile. La nazionale tricolore, infatti, dopo la vittoria conquistata ieri contro la Bielorussia, è riuscita a ripetersi anche nel secondo match, superando la ...

Pallavolo – Europeo U20 maschile : gli azzurrini accedono alle semifinali 5°-8° posto : La partita tra Belgio e Russia ha deciso le sorti della Nazionale Italiana all’Europeo Under 20 maschile Nel Campionato Europeo under 20 maschile gli azzurrini di Monica Cresta hanno chiuso al terzo posto della Pool II, dovendo dire addio alle semifinali per le medaglie. La vittoria della Russia sul Belgio 3-1 (25-20, 25-22, 22-25, 25-23), infatti, ha di fatto estromesso la corsa di Recine e compagne dalle prime quattro posizioni del ...

Pallavolo – Europeo Under 20 Maschile : gli azzurrini superano la Polonia - Belgio-Russia decisiva : Gli azzurrini superano la Polonia 3-1 agli Europei Under 20 maschili, adesso il match tra Belgio e Russia sarà decisiva per le sorti del torneo L’Italia chiude a testa alta la fase a gironi dell’Europeo Under 20 Maschile. I ragazzi di Monica Cresta si sono resi protagonisti di una buona prestazione, grazie al quale hanno superato la Polonia con il risultato di 3-1 (26-24, 22-25, 25-18, 25-18). Con i tre punti conquistati oggi, la ...