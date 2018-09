Pagelle Portogallo-Italia 1-0 | i voti della partita Nations League | 2^ giornata

Pagelle Portogallo-Italia 1-0 : azzurri inguardabili - Cristante e Lazzari i peggiori - non brilla neanche Chiesa : L’Italia è stata sconfitta dal Portogallo per 1-0 nel secondo incontro della Nations League 2018-2019. Gli azzurri sono stati schiacciati dai Campioni d’Europa che si sono imposti a Lisbona grazie a una rete di André Silva nella ripresa. Prosegue la crisi totale della nostra Nazionale dopo la mancata qualificazione ai Mondiali e il pareggio casalingo contro la Polonia nel debutto della neonata competizione organizzata dalla UEFA. Di ...

LIVE Pagelle Portogallo-Italia in DIRETTA : i voti della seconda giornata di Nations League : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Portogallo-Italia DALLE ORE 20.45 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Portogallo-Italia, match valido per la Nations League 2018-2019 di calcio. A Lisbona gli azzurri vanno a caccia di una vittoria di lusso contro i Campioni d’Europa privi di Cristiano Ronaldo: serve un successo in trasferta per continuare a sperare nel primo posto nel girone e dunque ambire alla qualificazione ...