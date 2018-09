Padre e figlio down si ritrovano in aeroporto Video | l’abbraccio e il commovente incontro

Il figlio è stato bocciato agli esami di riparazione - il Padre aggredisce il professore : Suo figlio, uno studente di 16 anni, non ha superato gli esami di riparazione e dunque dovrà ripetere l'anno scolastico, ma lui non era d'accordo. Così ieri mattina G.L., 53enne di origini albanesi residente da tempo a Padova, si è presentato a scuola e ha aggredito il professore ritenuto responsabile della bocciatura, prima fisicamente e poi verbalmente con minacce e offese. Ad evitare il peggio è stato proprio ...

Pomeriggio 5/ Ospiti - l'appello di Paola Caruso alla suocera : "Voglio un Padre per mio figlio" (5 settembre) : Pomeriggio 5 continua ad uscire sconfitta dalla gara degli ascolti ma la D'Urso è pronta ad un'altra puntata all'insegna di cronaca, trash e gossip. Quali saranno i temi di oggi?(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 18:37:00 GMT)

Vibo Valentia - Delitto Piperno : arrestati Padre e figlio : S volta nelle indagini sul truce omicidio di Stefano Piperno di Nicotera, il 34enne la cui auto ed il cadavere sono stati trovati carbonizzati lo scorso 20 giugno nelle campagne di Vibo Valentia. '...

Vibo Valentia - mediatore culturale ucciso : arrestati Padre e figlio : Omicidio, occultamento e soppressione di cadavere. Per l’omicidio di Stefano Piperno sono stati arrestati stamattina Francesco ed Ezio Perfidio, di 58 e 34 anni, padre e figlio di Nicotera in provincia di Vibo Valentia. A metà giugno, dopo qualche giorno che era scomparso, il corpo di Piperno, un giovane di 34 anni, era stato trovato carbonizzato all’interno della sua Fiat Punto parcheggiata in località Britto, vicino al campo sportivo della ...

Vicenza : 'Mi sono fidanzato con una rom' - il Padre caccia da casa il figlio disabile : Un padre avrebbe cacciato da casa suo figlio invalido perché la fidanzata è rom. E' questa la vicenda accaduta a San Vito di Leguzzano, Vicenza. La notizia è stata riportata da ilGiornale di Vicenza che ha raccontato i dettagli della storia [VIDEO] diventata gia' virale sui social, considerato l'argomento politico e culturale che si cela dietro tale avvenimento. Venendo ai fatti, un 39enne invalido all’annuncio in famiglia di essersi fidanzato ...

La moto d’acqua esplode all’improvviso : Padre e figlio protagonisti di un’incredibile tragedia [VIDEO] : Il tremendo incidente che ha coinvolto un adulto ed un bambino è avvenuto nelle acque della costa settentrionale del mar Nero Dalla Russia arrivano le tremende immagini che immortalano un incidente che ha visto protagonisti un padre e il suo bambino. I due si trovavano a bordo di una moto d’acqua nei pressi di Gelendžik, sulla costa settentrionale del mar Nero, quando ad un certo punto il veicolo è letteralmente saltato in aria ...

Cristiano Ronaldo - il figlio meglio del Padre : poker di CR7 junior con i Pulcini : Se il campione portoghese rincorre ancora il primo gol con la Juve, il figlio ha debuttato alla grande con l'Under 9 bianconera, realizzando ben quattro reti contro il Lucento

Incidente a Lallio - investiti mentre attraversano : il figlio muore - il Padre è gravissimo : Il figlio morto e il padre in condizioni gravissime: è il bilancio dell'Incidente avvenuto stamattina a Lallio. Intorno alle 9.30 i due uomini di Almenno San Salvatore, di 24 e 64 anni, stavano ...

Il figlio disabile è fidanzato con una ragazza rom. ?Il Padre lo caccia via da casa : L'uomo è andato a vivere con la compagna e la bimba di pochi mesi in un autocarro adibito ad alloggio di fortuna, dopo che il padre lo ha buttato fuori dalla casa assegnata proprio per la condizione di invalidità del figlio. È questa la storia che arriva da San Vito di Leguzzano nel Vicentino.Continua a leggere

Padre Di Battista : "Candidare mio figlio a europee una str..." : "Europa 2019. Candidare Alessandro alle europee sarebbe la peggiore stronzata mai ideata". Così su Fb, senza giri di parole, Vittorio Di Battista commenta l'ipotesi di una candidatura di suo figlio ...