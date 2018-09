Pacetti | domenica prossima torna #ViaLibera | città senza auto e smog

romadailynews

(Di lunedì 10 settembre 2018) Roma – “e’ di nuovoparte una nuova edizione di. Il 16 settembre le strade saranno di nuovo libere daper l’intera giornata. Cittadini e turisti potranno muoversi, a piedi o in bici, in un unico percorso ciclopedonale che interessera’ via Cola di Rienzo, via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali, largo Corrado Ricci, via XX Settembre, piazza Venezia viale Manzoni, via Labicana, via Veneto, via Bissolati, viale Regina Elena, largo Federico Fellini, piazzale Brasile e Villa Borghese”. Lo scrive su Facebook il vicecapogruppo del M5S in Campidoglio, Giuliano. “Roma apre la Settimana europea della mobilita’ con questa iniziativa che gia’ nell’edizione ‘zero’ dello scorso 10 giugno ha riscosso un enorme successo. Vogliamo continuare a ...