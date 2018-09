Us Open - Battuta Serena Williams - Naomi Osaka regina di New York : Roma, 9 set., askanews, - E' Naomi Osaka la nuova regina di New York, prima giapponese nella storia a trionfare in un Major. Nella finale degli Us Open femminili, ultimo Slam del 2018 che si è ...

Osaka regina degli Us Open : ... la nipponica, numero 19 Wta e 20esima testa di serie, ha battuto per 6-2, 6-4, in un'ora e 19 minuti di partita, la ex numero uno del mondo. Ma oltre al risultato è il modo in cui è maturato che ha ...