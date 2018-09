Onu lancia allarme razzismo in Italia; Salvini | ' Non accettiamo lezioni da nessuno'

Blastingnews

(Di lunedì 10 settembre 2018) Troppi episodi in pochi mesi non sono un caso ed è evidente che l'intolleranza di natura xenofoba insi sta inasprendo. Questo è il parere dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Michelle Bachelet, secondo cui c'è un crescente. Un team di esperti dell'Onu, pertanto, sara' inviato inper esaminare da vicino la situazione e la stessa iniziativa sara' intrapresa anche in Austria. Il commissario lo ha annunciato nel corso del suo intervento a Ginevra, in apertura dei lavori del Consiglio per i diritti umani. 'Stop alle navi Ong, conseguenze devastanti' Michelle Bachelet punta l'indice sul provvedimento del governono che ha negato l'ingresso nei porti del Paese alle navi delle Organizzazioni non governative. Un tipo di atteggiamento che, insieme ad altri recenti sviluppi, rischia di avere conseguenze devastanti per molte ...