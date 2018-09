Onu | In Italia violenza e razzismo contro i migranti | invieremo un team di

L'Aria che tira prima puntata 10 settembre 2018 diretta : razzismo in Italia? L'Onu indaga : 10:55 Myrta Merlino riparte dal ministro Luigi Di Maio per inaugurare la nuova stagione de 'L'Aria che tira'. In collegamento con Coffee Break, la giornalista promette di dare agli italiani tutte le risposte che alimentano, in questi giorni, il dibattito politico come la chiusura degli esercizi commerciali alla domenica.prosegui la letturaL'Aria che tira prima puntata 10 settembre 2018 diretta: razzismo in Italia? L'Onu indaga pubblicato ...

L'Onu manderà osservatori in Italia per le violenze e il razzismo sui migranti : "Abbiamo intenzione di inviare personale in Italia per valutare il riferito forte incremento di atti di violenza e razzismo contro migranti, persone di origini africane e rom": lo ha affermato l'ex presidente cilena, Michelle Bachelet, a Ginevra nel suo discorso inaugurale come Alto Commissario dell'Onu per i Diritti Umani. Personale Onu sarà inviato anche in Austria, ha aggiunto, sottolineando che "dare ...

Onu : «In Italia violenza e razzismo - invieremo team per valutare situazione» : L’intervento dell’Alto commissario per i diritti umani, Michelle Bachelet: troppi casi contro migranti, persone di discendenza africana e rom

Volley femminile - l’Italia vince il Trofeo di Montreux! Sconfitta la Russia 3-0 - show EgOnu : le azzurre verso i Mondiali : L’Italia batte un colpo e lancia ottimi segnali a 20 giorni dall’inizio dei Mondiali 2018 di Volley femminile. La nostra Nazionale ha vinto il Torneo Internazionale di Montreux, prestigiosa competizione che quest’anno fungeva in preparazione alla rassegna iridata che scatterà tra meno di tre settimane in Giappone. Le azzurre hanno travolto la Russia per 3-0 (25-21; 30-28; 26-24) nella finale giocata nella località svizzera, ...

Volley - Torneo Montreux 2018 : l’Italia batte il Brasile al tie-break e vola in Finale! Paola EgOnu sugli scudi : L’Italia vola in Finale al Torneo Internazionale di Montreux, ultima competizione in preparazione ai Mondiali 2018 di Volley femminile che scatteranno il prossimo 29 settembre in Giappone. Le azzurre hanno sconfitto il Brasile per 3-2 (19-25; 25-18; 22-25; 25-17; 15-12) al termine di una partita intensissima e avvincente: le ragazze di Davide Mazzanti hanno risposto presente dopo un avvio sottotono del Torneo coinciso con la sconfitta ...

Volley femminile - Torneo di Montreux 2018 : l’Italia travolge la Cina - modulo a due opposti! EgOnu e Ortolani insieme in campo : Dopo una brutta serie di sconfitte, l’Italia riesce a tornare al successo in amichevole e batte la Cina per 3-0 (25-20; 25-13; 25-13) nella seconda partita del Torneo Internazionale di Montreux, competizione in preparazione dei Mondiali 2018 di Volley femminile che scatteranno il 29 settembre in Giappone. La nostra Nazionale è così riuscita a sconfiggere le Campionesse Olimpiche, scese in campo però con una formazione B priva anche della ...

Italia-Polonia - Nations League 2019 : le probabili formazioni. Mancini punta su Chiellini-BOnucci - pericoli Lewandowski e Zielinski : Venerdì 7 settembre (ore 20.45) inizierà il nuovo corso dell’Italia che, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, tornerà nuovamente in campo per fare il proprio esordio nella neonata Nations League 2019. La nostra Nazionale debutterà allo Stadio Dall’Ara di Bologna contro la Polonia: debutto importante per la compagine guidata dal CT Roberto Mancini che spera subito di fare un bel risultato di fronte al proprio pubblico per ...