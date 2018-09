OnePlus aggiorna la Open Beta di Android Pie

OnePlus 6 si aggiorna a OxygenOS Open Beta 2 con ottimizzazioni delle prestazioni e della fotocamera frontale : OnePlus ha dato il via al rilascio dell'aggiornamento a OxygenOS Open Beta 2 per OnePlus 6, introducendo alcune interessanti novità. Ecco quali L'articolo OnePlus 6 si aggiorna a OxygenOS Open Beta 2 con ottimizzazioni delle prestazioni e della fotocamera frontale proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6 con Open Beta si aggiorna ad Android 9 Pie : Android 9 Pie ha fatto il suo debutto solo qualche settimana fa su i Google Pixel 2 e si sta preparando per una diffusione su più ampia scala. Oggi anche Oneplus 6 si aggiorna a questa ultima release di Android, ma solo i modelli iscritti al programma Open Beta di Oneplus. L’aggiornamento sta arrivando proprio ora a tutti i device iscritti a tale programma e porta tutti le piccole novità che abbiamo già visto sui Pixel. Se vi interessa il ...

Già tempo di beta 3 per OnePlus 6 con l’aggiornamento Android Pie : Uno dei primi smartphone destinati a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie dovrebbe essere OnePlus 6. Non è un caso che, in anticipo anche rispetto a Samsung e Huawei, il produttore abbia iniziato a distribuire le beta per testare sul campo l'impatto del pacchetto software nei confronti del device. Premesso questo, oggi 3 settembre possiamo analizzare più da vicino come stiano andando le cose con la beta 3, con le ultime ...

Vicina la prima svolta per OnePlus 6 sull’aggiornamento Android Pie 9.0 : novità a settembre? : Potrebbe essere un mese di settembre davvero ricco di novità per i tanti utenti italiani che hanno deciso di puntare su un OnePlus 6 in questo 2018, soprattutto in riferimento a coloro che sono impazienti di toccare con mano l'aggiornamento Android Pie 9.0. Al momento non abbiamo ancora date esatte per il rilascio del pacchetto software nella sua versione definitiva e stabile, è giusto premetterlo, ma rispetto agli interventi minori di cui vi ...

OnePlus 6 Aggiornamento Manuale : Come Fare : Ecco la guida per aggiornare manualmente OnePlus 6 all’ultima versione del firmware. Come avere OnePlus 6 sempre aggiornato. Guida Aggiornamento Manuale OnePlus 6 Aggiorna OnePlus 6 all’ultimo firmware disponibile, prima di tutti gli altri Nuovo giorno, nuova guida dedicata ai possessori di smartphone Android, in particolare a chi possiede OnePlus 6. Oggi infatti andremo a vedere Come aggiornare manualmente OnePlus […]

OnePlus 6 Aggiornamento Manuale : Come Fare : Ecco la guida per aggiornare manualmente OnePlus 6 all’ultima versione del firmware. Come avere OnePlus 6 sempre aggiornato. Guida Aggiornamento Manuale OnePlus 6 Aggiorna OnePlus 6 all’ultimo firmware disponibile, prima di tutti gli altri Nuovo giorno, nuova guida dedicata ai possessori di smartphone Android, in particolare a chi possiede OnePlus 6. Oggi infatti andremo a vedere Come aggiornare manualmente OnePlus […]

OnePlus 6 si aggiorna migliorando l’HDR e molti altri aspetti di sistema : OnePlus 6 si aggiorna ancora e migliora con l'aggiornamento a OxygenOS 5.1.11, che contiene diverse ottimizzazioni e vari miglioramenti generali volti a migliorare la stabilità e qualità di sistema. L'articolo OnePlus 6 si aggiorna migliorando l’HDR e molti altri aspetti di sistema proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 5 e 5T si aggiornano ancora : disponibili nuove Open Beta con alcuni fix : OnePlus non riposa, nemmeno nel bel mezzo di agosto, e così ecco arrivare dei nuovi aggiornamenti, rilasciati attraverso il programma di testing Open Beta, per OnePlus 5 e OnePlus 5T. L'articolo OnePlus 5 e 5T si aggiornano ancora: disponibili nuove Open Beta con alcuni fix proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6 : in arrivo un aggiornamento per risolvere il problema della luminosità adattiva : OnePlus è quasi pronta al rilascio di un nuovo aggiornamento per il suo OnePlus 6 che andrà a risolvere il problema della luminosità adattiva. L'articolo OnePlus 6: in arrivo un aggiornamento per risolvere il problema della luminosità adattiva proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 3 e 3T riceveranno - clamorosamente - l'aggiornamento ad Android P : Specialmente negli ultimi anni, OnePlus è di certo un produttore di smartphone che si è fatto notare non poco. La propria politica aziendale, focalizzata sulla produzione di smartphone all'avanguardia ad un prezzo di vendita relativamente contenuto , ha permesso di attirare un grande numero di clienti , sebbene si tratti ...

Di certo Android P su OnePlus 3 e 3T : prime ipotesi sui tempi dell’aggiornamento : Avevate ormai perso le speranze di vedere i vostri OnePlus 3 e 3T ricevere l'aggiornamento ad Android P? Vi sbagliavate! Il produttore, attraverso il proprio forum ufficiale, ha divulgato la lieta notizia, lasciando chiaramente intendere quale sarà il destino dei due dispositivi, che salteranno il passaggio intermedio per Android 8.1 Oreo, per proiettarsi direttamente verso la prossima major-release. Visto e considerato l'ottimo lavoro svolto ...

Aggiornamento Open Beta 14 e 15 su OnePlus 5 e 5T : la fotocamera innanzitutto : Un altro Aggiornamento ha colpito OnePlus 5 e 5T: per il primo attraverso la Open Beta 14, che diventa Open Beta 15 nel caso del secondo. I miglioramenti che hanno investito i dispositivi interessano prevalentemente il comparto fotografico, andando a ridurre l'effetto 'pittura ad olio' che diversi utenti hanno ravvisato sui propri scatti. Trattasi di un particolare disturbo di natura grafica che tende ad addolcire (pure fin troppo) il perimetro ...

Accreditati ad Android P i vecchi OnePlus 3 e 3T? Indizi favorevoli all’aggiornamento : Potrebbe non essere finita la storia software ufficiale di OnePlus 3 e 3T, che non ci aspettavamo potesse ricevere l'aggiornamento ad Android P, prossima major-release del colosso di Mountain View. Come riportato quest'oggi da 'tuttoAndroid.net', già alcuni mesi fa Oliver Z., dirigente che si occupa della linea presso OnePlus, ha affermato che entrambi i dispositivi, per quanto ormai in là con gli anni, avrebbero proseguito la propria corsa. ...

Ricevere Aggiornamenti OnePlus 6/5T/5/3T/3 MOLTO Più Velocemente : Ti svelo un trucchetto per scaricare più Velocemente degli altri gli Aggiornamenti di sistema per OnePlus 6/5T/5/3T/3. Download Aggiornamenti firmware OnePlus 6/5T/5/3T/3 Velocizzare aggiornamento software OnePlus 6/5T/5/3T/3 Oggi voglio dedicare un articolo a tutti i possessori di OnePlus, più o meno recenti. Che tu abbia uno smartphone OnePlus 6/5T/5/3T/3 poco importa: questa guida va bene per tutti i modelli di […]