Olympique Marsiglia | la parabola discendente di Abdennour | dalla Champions League alla

Olympique Marsiglia - Garcia : 'Sarà bello tornare a Roma per sfidare la Lazio. Strootman? Che acquisto - un top player' : Rudi Garcia , ex allenatore della Roma, si appresta a tornare nella città in cui ha allenato i giallorossi per due anni e mezzo. L'allenatore dell'Olympique Marsiglia infatti, reduce dalla finale di ...