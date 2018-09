Oltre cento studiosi di università italiane e straniere per il convegno della Società

Lavoro - Oltre trecento opportunità oggi in edicola : Sul fronte della cronaca, ci sono ampi approfondimenti sull' emergenza polmonite nella Bassa, con il punto della situazione in un caso che sta creando molta apprensione. Per quanto riguarda le pagine ...

Luigi Di Maio : “Per Oltre il 90 per cento siamo fatti di acqua”. Il resto è aria fritta : www.forum.spinoza.it L'articolo Luigi Di Maio: “Per oltre il 90 per cento siamo fatti di acqua”. Il resto è aria fritta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sondaggi - Lega Oltre il 32 per cento. M5S si ferma al 28 - 3 : Chi ha vinto nella prima estate giallo-verde, i gialli o i verdi? C'era grande attesa per il primo Sondaggio post-vacanze, quello che indica il punto di partenza da cui ricomincia la stagione politica, fittissima di appuntamenti cruciali: a cominciare dal duello tutto interno alla maggioranza sulla Finanziaria e poi le regionali e le amministrative da ottobre in poi, fino al super-evento ...

Oltre centomila fulmini in poche ore nel centro nord italia : ecco perche' succede - Cronache : Ma i tempi della scienza - avverte Davolio - sono un po' più lunghi e hanno bisogno di più informazioni. 'Non esistono ancora studi attendibili per avere un'idea chiara dell'evento in Europa e in ...

Falsi prosciutti San Daniele Dop : chiuse le indagini - Oltre cento indagati : Un'associazione per delinquere finalizzata alla frode in commercio di prodotti agroalimentari con denominazione di origine protetta, alla contraffazione della Dop “Prosciutto di San Daniele”. È l’ipotesi della procura di Pordenone che ha appena chiuso le indagini. Numerosi i reati contestati a 103 indagati.Continua a leggere

Titoli di Stato - lo spread apre in calo a 269 punti : rendimento Oltre il 3 per cento : Lo spread BTP/BUND recuper in avvio grazie all'allentamento delle tensioni finanziarie in Turchia e al conseguente recupero della lira turca sui mercati valutari. Il differenziale di rendimento tra il ...

Panama : debito pubblico complessivo osupera i 30 miliardi di dollari - Oltre il 50 per cento del Pil : E' quanto emerge da dati ufficiali del ministero dell'Economia e delle finanze , Mef, e delle autorità del Canale di Panama pubblicati oggi dal quotidiano "La Estrella". In base all'ultimo rapporto ...

Inferno di fuoco in Grecia - si temono Oltre cento morti| : La Grecia chiede aiuto all’Europa: in fiamme le pinete attorno alla capitale, oltre 1.500 le abitazioni divorate dalle fiamme. Molte le persone annegate in mare per scappare dai roghi

Atene in ginocchio : Oltre cento morti - "I roghi erano dolosi" : Atena. Prometeo che ruba il fuoco agli dei per darlo agli uomini e, per questo, subisce la punizione di Zeus. In Grecia, però, nessuno oggi ha voglia di guardare alla mitologia per commentare ciò che ...

Wall Street - Fca in forte calo : perde Oltre il 3 per cento : Fca e Ferrari hanno aperto la seduta odierna a Wall Street in forte calo, rispettivamente del 3,2% a 18,67 dollari e del 5% a 132,50 dollari. È questa la reazione, che ricalca quella osservata...

Banca Carige - Mincione esce allo scoperto e chiede di salire Oltre il 9 - 9 per cento : Raffaele Mincione, il socio di Carige che nei giorni scorsi ha chiesto al Cda di convocare l’assemblea per rinnovare l’intero board, si è già portato all’8% del capitale.

Controlli a tappeto della Polizia su tir e bus. Oltre duecento infrazioni sulle strade delle vacanze : Su input del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si è appena conclusa anche in Toscana l'operazione Safe driving for good transport , effettuata dalla Polizia di Stato e finalizzata al capillare ...