Olivia Newton-John malata di cancro L' attrice di Grease alla terza diagnosi | “E'

Olivia Newton-John - il dramma della star di Grease : “Il tumore è tornato” : Olivia Newton-John, la star di Grease annuncia il suo dramma: “Il tumore è tornato per la terza volta” Olivia Newton-John si ritrova a combattere il tumore per la terza volta. Tra qualche giorno, ovvero il 26 settembre, l’interprete di Sandy nel noto musical Grease compirà 70 anni. L’attrice non ha alcuna intenzione di arrendersi alla […] L'articolo Olivia Newton-John, il dramma della star di Grease: “Il ...

Olivia Newton-John sta combattendo contro il cancro per la terza volta : John Travolta e Olivia Newton-JohnJohn Travolta e Olivia Newton-JohnJohn Travolta e Olivia Newton-JohnJohn Travolta e Olivia Newton-JohnJohn Travolta e Olivia Newton-JohnJohn Travolta e Olivia Newton-JohnOlivia Newton-John sta combattendo contro il cancro per la terza volta. La cantante e attrice australiana, 69 anni, ha commentato per la prima volta all’australiano Sunday Night la diagnosi che era arrivata un anno fa, quando era stata ...

Olivia Newton-John 'Combatto contro il cancro per la terza volta - ma mio marito è con me e lo sconfiggerò ancora' - People - Spettacoli : BATTAGLIA infinita per Olivia Newton-John . L'attrice australiana, indimenticabile protagonista di Grease accanto a John Travolta , ha rivelato in un'intervista di essere stata nuovamente colpita da ...

Olivia Newton-John - la star di “Grease” rivela : “Il cancro è tornato per la terza volta” : Olivia Newton-John compirà a fine settembre 70 anni ma per tutti è rimasta sempre la Sandy di “Grease”. Da molti anni però, si trova a combattere contro il cancro, per la terza volta in tre decenni. A rivelarlo, è stata lei stessa a poche settimane di distanza dal 40esimo anniversario dall’uscita del film che l’ha consacrata icona insieme a John Travolta. La prima era stata nel 1992, quando le era stato diagnosticato un ...

John Travolta e Olivia Newton-John insieme per i 40 anni di 'Grease' : Festa a Beverly Hills per i 40 anni di Grease : John Travolta e Olivia Newton-John sono tornati Sandy e Danny per un giorno insieme al regista e ad alcuni membri del cast del musical del 1978 Trailer ...

Olivia Newton-John : "Se sento una canzone di Grease mi emoziono sempre e ballo. Travolta? È il mio punto fermo" : "Grease mi emoziona sempre e le sue canzoni restano per me irresistibili". A 40 anni dall'uscita, la star Olivia Newton-John torna a parlare del film di culto che l'ha resa celebre. Il ricordo riesce sempre ad emozionarla e a supportarla nei momenti di sofferenza, come racconta in un'intervista del Corriere.La vita si snoda attraverso svolte e capitoli. Il film Grease è stato un bellissimo e lungo paragrafo che non si è mai chiuso. ...