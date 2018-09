Olivia Newton-John ' Combatto contro il cancro per la terza volta | ma mio marito è con me

Olivia Newton-John - la star di “Grease” rivela : “Il cancro è tornato per la terza volta” : Olivia Newton-John compirà a fine settembre 70 anni ma per tutti è rimasta sempre la Sandy di “Grease”. Da molti anni però, si trova a combattere contro il cancro, per la terza volta in tre decenni. A rivelarlo, è stata lei stessa a poche settimane di distanza dal 40esimo anniversario dall’uscita del film che l’ha consacrata icona insieme a John Travolta. La prima era stata nel 1992, quando le era stato diagnosticato un ...

John Travolta e Olivia Newton-John insieme per i 40 anni di 'Grease' : Festa a Beverly Hills per i 40 anni di Grease : John Travolta e Olivia Newton-John sono tornati Sandy e Danny per un giorno insieme al regista e ad alcuni membri del cast del musical del 1978 Trailer ...

Olivia Newton-John : "Se sento una canzone di Grease mi emoziono sempre e ballo. Travolta? È il mio punto fermo" : "Grease mi emoziona sempre e le sue canzoni restano per me irresistibili". A 40 anni dall'uscita, la star Olivia Newton-John torna a parlare del film di culto che l'ha resa celebre. Il ricordo riesce sempre ad emozionarla e a supportarla nei momenti di sofferenza, come racconta in un'intervista del Corriere.La vita si snoda attraverso svolte e capitoli. Il film Grease è stato un bellissimo e lungo paragrafo che non si è mai chiuso. ...