Nuovo trailer Assassin’s Creed Odyssey sull’importanza delle scelte

Left Alive : Nuovo trailer e data d'uscita dal Tokyo Game Show 2018 : A sorpresa, Left Alive è stato tra i protagonisti della diretta PlayStation LineUp Tour che si è svolta nell'ambito del Tokyo Game Show 2018, durante la quale Square Enix ha mostrato un nuovo trailer del gioco che include più di qualche novità sulla produzione.Come riporta DualShockers infatti, alla fine del trailer apprendiamo che Left Alive ha finalmente una data di lancio, anche se relativa al solo mercato giapponese. Nel paese del Sol ...

Sekiro : Shadows Die Twice riceve un Nuovo trailer al Tokyo Game Show 2018 : La diretta PlayStation LineUp Tour tenuta da Sony al Tokyo Game Show 2018 è stata la sede di tantissimi nuovi annunci, ma è stata anche l'occasione per Sekiro: Shadows Die Twice di tornare a mostrarsi, con un nuovo trailer che include numerose sequenze di Gameplay inedito del titolo sviluppato da FromSoftware.Il trailer, riportato da Siliconera, mostra le capacità atletiche del protagonista che può arrampicarsi agilmente sulla maggior parte ...

Square Enix annuncia Project Prelude Rune : diamo uno sguardo al primo trailer del Nuovo gioco di Hideo Baba : Nell'ambito del Tokyo Game Show 2018, Square Enix ha annunciato con un breve trailer Project Prelude Rune, il titolo di debutto della divisione Studio Istolia guidata dal noto producer Hideo Baba.Square Enix non ha rivelato i dettagli del gioco, ma ha svelato che si tratterà di un'esclusiva per PS4. Baba ha una lunghissima carriera alle spalle durante la quale si è occupato principalmente dei videogiochi della serie Tales Of, sviluppati da ...

Sony torna a mostrare con un Nuovo trailer l'atteso Days Gone : Durante l'evento pre-Tokyo Game Show di PlayStation, Sony Interactive Entertainment ha rilasciato un nuovo trailer per l'atteso gioco di azione open world di Bend Studio, Days Gone.Come segnala Dualshockers, questo nuovo video mette in risalto i vari aspetti del mondo di gioco, con molte immagini del protagonista principale Deacon mentre viene attaccato dagli zombi.Questo nuovo trailer presenta una varietà di nuovo materiale e ricorda il video ...

Il Nuovo trailer di Left Alive mostra l'invasione a Novo Slava : In occasione del Tokyo Game Show 2018, Square Enix Ltd. ha svelato un nuovo trailer del suo prossimo survival action shooter, Left Alive. Il video introduce i tre protagonisti principali, ognuno con le proprie storie, le proprie missioni ed i propri sentieri per la salvezza. Ambientato durante un'invasione devastante a Novo Slava nell'anno 2127, Left Alive racconta una storia umana di sopravvivenza. Left Alive riunisce i celebri sviluppatori, ...

Big Hero 6 nel Nuovo trailer di Kingdom Hearts 3 : Manca ancora un po' di tempo prima dell'attesa uscita di Kingdom Hearts 3, in programma per il 29 gennaio 2019, tuttavia oggi possiamo tornare a vedere in azione il gioco in un nuovo video.In occasione del Tokyo Game Show 2018, è stato pubblicato un nuovo trailer con Big Hero 6. Come riportato da un comunicato ufficiale, il trailer "mostra Sora, Paperino e Pippo combattere al fianco dei Big Hero 6 a San Fransokyo! Ma anche le forze del male ...

Nuovo trailer per Shadow of the Tomb Raider - ecco la modalità foto : Prodotto da Eidos Montreal in collaborazione con Crystal Dynamics, Shadow of the Tomb Raider è il prossimo, grande capitolo focalizzato sulla celebre figura di Lara Croft, tanto famosa sia nella storia dei videogiochi, sia nelle sale cinematografiche. Il gioco sarà un action in terza persona e promette davvero bene, tra l'altro pochi giorni fa sono stati mostrati dei bellissimi screenshot direttamente dall'engine di gioco. Per chi non lo ...

Shadow of the Tomb Raider : un Nuovo trailer riassume la trama dei precedenti capitoli : La nostra eroina non sarà mai così risoluta per salvare il mondo dall'apocalisse Maya, come abbiamo potuto vedere nei primi video di gameplay che Square Enix e Crystal Dynamics hanno pubblicato. Lara ...

Sea of Thieves : l'espansione Forsaken Shores torna a mostrarsi in un Nuovo teaser trailer : Il prossimo importante aggiornamento di contenuti per Sea of ​​Thieves, Forsaken Shores, è proprio dietro l'angolo. l'espansione arriverà, infatti, il 19 settembre. Come riporta Eurogamer.net, in vista della sua uscita, Rare ha svelato un teaser trailer nuovo di zecca, che evidenzia alcune delle nuove aggiunte apportate dall'update.Dell'espansione sappiamo che permetterà ai giocatori di visitare la nuova location di Devil's Roar, un ...

Shadow of the Tomb Raider : un Nuovo trailer riassume la trama dei precedenti capitoli : Shadow of the Tomb Raider sarà il capitolo finale di una trilogia in grado di appassionare migliaia di fan in tutto il mondo, e se foste davvero interessati a giocare questo terzo capitolo ma non avete mai avuto l'occasione di provare quelli precedenti, un nuovo trailer pubblicato oggi potrebbe essere tutto ciò di cui avete bisogno.Il trailer, riportato da DSO Gaming, riassume in oltre 10 minuti di sequenze video la trama di Tomb Raider e Rise ...

House of Cards 6 - il destino di Frank Underwood nel Nuovo trailer : Netflix ha lanciato il nuovo trailer di House of Cards 6, in cui viene finalmente svelato l’escamotage utilizzato dagli sceneggiatori per giustificare l’uscita di scena del personaggio cult di Frank Underwood, resa necessaria dall’allontanamento dell’attore Kevin Spacey dopo le accuse di molestie sessuali. Ora a tirare le fila del racconto e a prendere il suo scettro, anzi il suo regno, sarà la moglie Claire Underwood ...

Halloween - ecco il trailer del Nuovo film dopo 40 anni : “È un assassino ma sarà ucciso lui stanotte“: è la promessa che recita Jamie Lee Curtis, nei panni di Laurie Strode, nel nuovo trailer del film Halloween. L’attrice riprende il ruolo che l’ha resa celebre nella pellicola del 1978 diretta da John Carpenter e che divenne subito un classico della cinematografia horror grazie all’inquietante personaggio mascherato di Michael Myers. Ora, a distanza di quarant’anni, ...

LeBron James protagonista del Nuovo trailer di NBA 2K19 : Ormai pochissimi giorni ci separano dall'arrivo del nuovo NBA 2K19 che, come probabilmente saprete, sarà disponibile in versione standard e nella 20th Anniversary Edition.I giocatori che hanno prenotato questa edizione avranno accesso al gioco il 7 settembre, con un po' di anticipo rispetto alla versione standard, prevista in uscita l'11 settembre.In vista del lancio di NBA 2K19, ecco che 2K ha pubblicato un nuovo trailer con protagonista LeBron ...

Il trailer di The Good Doctor 2 rivela il Nuovo mondo di Shaun : 'Chi posso essere?' : The Good Doctor 2 si avvicina a grandi passi e non in Italia ma negli Usa dove, il 24 settembre prossimo, la serie con Freddie Highmore , tornerà in onda con i nuovi episodi. Il pubblico italiano ...