Nuovo botta e risposta tra il candidato governatore del Movimento 5 Stelle Mario Puddu e

Ex Irisbus - Nuovo incontro al Mise per scongiurare il fallimento dopo il botta e risposta tra governo e azienda : Lo stallo, le due ricostruzioni diverse dell’incontro al ministero dello Sviluppo Economico e le accuse incrociate, un nuovo sciopero convocato e la richiesta di un incontro urgente mentre l’azienda attacca il governo. E alla fine la mossa di Luigi Di Maio: un nuovo faccia a faccia programmato per lunedì mattina dentro le stanze del Mise per provare a sbloccare l’impasse, mentre all’esterno i lavoratori confermano la loro ...