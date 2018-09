Novità Anthem al 10 settembre | Bioware parla di mappa e demo

Anthem : abbiamo Novità riguardo co-op - missioni - campagna e molto altro : Anthem sappiamo essere un gioco online di Bioware, per cui possiamo aspettarci che il giocatore sia incoraggiato a giocare in compagnia di un amico, ma come ci spiega l'executive producer Mark Darrah il gioco offrirà anche la possibilità di giocare da soli.Anthem, riporta Dualshockers, prevede sistemi che permettono sia il gioco di gruppo che in solo, per fare un esempio il loot che troveremo sarà diverso a seconda di come e con chi si sta ...