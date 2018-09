Novak Djokovic ha vinto gli US Open

US Open 2018 - Novak Djokovic PER LA TERZA VOLTA CAMPIONE A NEW YORK! Battuto in tre set Juan Martin Del Potro : NOVAK DJOKOVIC è il vincitore degli US Open 2018. Il serbo, che ha superato in finale Juan Martin Del Potro per 6-3 7-6 6-3, con la vittoria di questa sera arriva a quota 14 Slam, iscrivendosi anch’egli al novero di coloro i quali hanno raggiunto o superato Pete Sampras, fino a una decina di anni fa ritenuto irraggiungibile. Per DJOKOVIC si della TERZA vittoria negli US Open, dopo i precedenti del 2011 e del 2015. Il primo ad andare vicino ...

US Open - Novak Djokovic è campione : lo “schiacciasassi” è tornato - il cuore di Del Potro non basta : Novak Djokovic è il campione degli US Open 2018, il tennista serbo è tornato quello di un tempo, nulla da fare per Del Potro Novak Djokovic è il campione degli US Open 2018. Il tennista serbo ha letteralmente dominato questa sera contro un Del Potro senz’altro coriaceo, spinto dal suo pubblico, ma impotente contro un Nole in stato di grazia. Djokovic sembrava essere un muro al cospetto dell’avversario, ributtando tutto ...

US Open 2018 : Novak Djokovic per la conferma - Juan Martin Del Potro per rivivere il 2009 : Questa sera Novak Djokovic e Juan Martin Del Potro non si contenderanno solo la vittoria degli US Open 2018, ma anche quella possibilità di ridare una svolta alla loro carriera. Il serbo è rinato sull’erba di Wimbledon e da quel momento sembra essere tornato il giocatore dominante di qualche stagione fa, mentre l’argentino riassapora una finale Slam addirittura dopo nove anni, costellati da una serie di infortuni e da mille paure di ...

US Open 2018 : Novak Djokovic per la conferma - Juan Martin Del Potro rivive il 2009 : Questa sera Novak Djokovic e Juan Martin Del Potro non si contendono solo la vittoria degli US Open 2018, ma anche quella possibilità di ridare una svolta alla loro carriera. Il serbo è rinato sull’erba di Wimbledon e da quel momento sembra essere tornato il giocatore dominante di qualche stagione fa, mentre l’argentino riassapora una finale Slam addirittura dopo nove anni, costellati da una serie di infortuni e da mille paure di non ...

Novak Djokovic : 'Del Potro di nuovo al top - sarà fondamentale la risposta' : Ecco perché ora è il numero 3 del mondo'. Quali saranno le chiavi per batterlo? 'Ha sempre avuto un dritto maestoso, unito ad un grande servizio. Il suo gioco ruota attorno a questi due colpi. Ha ...

US Open 2018 : Novak Djokovic regola in tre set Kei Nishikori e raggiunge Del Potro in finale! : Sarà il serbo Novak Djokovic a sfidare l’argentino Juan Martin del Potro nell’atto finale degli US Open di tennis: il giocatore europeo infatti supera in semifinale il nipponico Kei Nishikori per tre set a zero, con il punteggio di 6-3 6-4 6-2 in due ore e 22 minuti di gioco. Nel primo set il game decisivo è il secondo, quando Nishikori serve ma si ritrova sotto 0-40. Il giapponese riesce a portare la contesa ai vantaggi ma al quinto ...

VIDEO US Open 2018 - highlights della notte. Novak Djokovic in semifinale - Nishikori vince la maratona con Cilic : Si è delineata anche la seconda semifinale maschile agli US Open 2018. Novak Djokovic si è sbarazzato in tre set dell’australiano John Millman, cui non è riuscito un nuovo miracolo dopo l’incredibile affermazione nei confronti dello svizzero Roger Federer. Nel penultimo atto della competizione il serbo affronterà ora il giapponese Kei Nishikori, capace di superare al quinto set il croato Marin Cilic al termine di una sfida dalle ...

Capolinea - Millman. Novak Djokovic non fa sconti : il serbo è in semifinale : John Millman durante il quarto di finale dello US Open 2018 contro Novak Djokovic PA Sport Questo il segreto di un Djokovic inizialmente boccheggiante e a tratti anche nervoso. Specie nel secondo set,...

Novak Djokovic : 'Mio figlio Stefan avrà un buon rovescio - è nel suo DNA' : L'ex numero uno del mondo ha anche spiegato l'importanza di trovare un equilibrio tra lo sport e la famiglia. Novak è padre di due bambini, Tara e Stefan, e si è spostato con sua moglie Jelena nel ...

US Open – Novak Djokovic a cuore aperto : dalla morte della prima allenatrice alle difficoltà economiche della famiglia : Novak Djokovic rivela alcuni dettagli intimi del suo passato: dalla morte della sua prima allenatrice alle difficoltà economiche patite dalla sua famiglia, nonchè la paura della guerra Siamo abituati a vedere Novak Djokovic sempre allegro e sorridente, tanto in campo quanto durante interviste e conferenze stampa. Il campione serbo però ha vissuto un passato non di certo semplice, particolarmente in patria. La guerra e le difficoltà ...

Roger Federer : 'Novak Djokovic è diventato un giocatore incredibile' : Lui è diventato numero uno al mondo e abbiamo giocato sempre più spesso nelle finali e nelle partite più importanti. E' diventata una rivalità molto bella. Giochiamo molto bene l'uno contro l'altro e ...

Novak Djokovic : 'Le ATP Finals dovrebbero cambiare sede più spesso' : ... ma questo è il più grande evento che l'ATP possiede e dovrebbero fare leva su quello per promuovere il tennis in tutto il mondo. Sono sicuro che ci sono molte città che vogliono ospitare questo ...

Tennis - US Open 2018 : le quote dei book-makers per le scommesse. Novak Djokovic il favorito - grande equilibrio nel torneo femminile : Gli US Open 2018, quarto ed ultimo Grand Slam della stagione Tennistica, sono ormai alle porte e tutti gli appassionati si apprestano a vivere due settimane (dal 21 agosto al 9 settembre) intense e dense di emozioni in uno degli appuntamenti più importanti del circuito. I campioni in carica Rafael Nadal e Sloane Stephens proveranno a difendere il titolo conquistato nell’edizione 2017 ma non sarà facile per entrambi, infatti secondo i ...

Tennis : Novak Djokovic è nella storia. E’ lui il favorito dei prossimi US Open? : Novak Djokovic ha scritto un’altra pagina di storia nel Tennis. Il serbo con il trionfo a Cincinnati (Stati Uniti) ha conquistato l’unico Masters 1000 della collezione che mancava nella sua bacheca. Al sesto tentativo, il serbo ce l’ha fatta stabilendo un primato molto importante, ovvero quello del “Career Golden Masters“. Un riconoscimento importante per un giocatore che, fino a qualche mese fa, sembrava perso tra ...