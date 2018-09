Novak Djokovic batte Del Potro e conquista gli Us Open

Novak Djokovic vince lo Us Open di tennis : battuto in tre set Juan Martin Del Potro : Con la vittoria a Flushing Meadows, il suo 14esimo slam ,, è numero 3 al mondo in una classifica mondiale che vede Rafael Nadal davanti a Roger federer, seguito a sua volta da Djoko, Juan Martin Del ...

US Open 2018 - Novak Djokovic : “E’ un qualcosa di speciale aver raggiunto Pete Sampras”; Juan Martin Del Potro : “Fiero di essere tornato in Finale dopo 9 anni” : Ci ha provato l’argentino Juan Martin Del Potro a conquistare di nuovo New York dopo la storica impresa del 2009 ma contro questo Novak Djokovic non c’è stato davvero nulla da fare. E’ il serbo il re degli US Open, quarto e ultimo Slam stagionale del tennis, impostosi con il punteggio di 63 76(4) 63, in tre ore e un quarto, scrivendo il proprio nome nell’albo d’oro per la terza volta dopo i successi del 2011 e del 2015. Un ...

US Open 2018 : Novak Djokovic per la conferma - Juan Martin Del Potro per rivivere il 2009 : Questa sera Novak Djokovic e Juan Martin Del Potro non si contenderanno solo la vittoria degli US Open 2018, ma anche quella possibilità di ridare una svolta alla loro carriera. Il serbo è rinato sull’erba di Wimbledon e da quel momento sembra essere tornato il giocatore dominante di qualche stagione fa, mentre l’argentino riassapora una finale Slam addirittura dopo nove anni, costellati da una serie di infortuni e da mille paure di ...

Novak Djokovic : 'Del Potro di nuovo al top - sarà fondamentale la risposta' : Ecco perché ora è il numero 3 del mondo'. Quali saranno le chiavi per batterlo? 'Ha sempre avuto un dritto maestoso, unito ad un grande servizio. Il suo gioco ruota attorno a questi due colpi. Ha ...

US Open 2018 : Novak Djokovic regola in tre set Kei Nishikori e raggiunge Del Potro in finale! : Sarà il serbo Novak Djokovic a sfidare l’argentino Juan Martin del Potro nell’atto finale degli US Open di tennis: il giocatore europeo infatti supera in semifinale il nipponico Kei Nishikori per tre set a zero, con il punteggio di 6-3 6-4 6-2 in due ore e 22 minuti di gioco. Nel primo set il game decisivo è il secondo, quando Nishikori serve ma si ritrova sotto 0-40. Il giapponese riesce a portare la contesa ai vantaggi ma al quinto ...

VIDEO US Open 2018 - highlights della notte. Novak Djokovic in semifinale - Nishikori vince la maratona con Cilic : Si è delineata anche la seconda semifinale maschile agli US Open 2018. Novak Djokovic si è sbarazzato in tre set dell’australiano John Millman, cui non è riuscito un nuovo miracolo dopo l’incredibile affermazione nei confronti dello svizzero Roger Federer. Nel penultimo atto della competizione il serbo affronterà ora il giapponese Kei Nishikori, capace di superare al quinto set il croato Marin Cilic al termine di una sfida dalle ...

Capolinea - Millman. Novak Djokovic non fa sconti : il serbo è in semifinale : John Millman durante il quarto di finale dello US Open 2018 contro Novak Djokovic PA Sport Questo il segreto di un Djokovic inizialmente boccheggiante e a tratti anche nervoso. Specie nel secondo set,...

Novak Djokovic : 'Mio figlio Stefan avrà un buon rovescio - è nel suo DNA' : L'ex numero uno del mondo ha anche spiegato l'importanza di trovare un equilibrio tra lo sport e la famiglia. Novak è padre di due bambini, Tara e Stefan, e si è spostato con sua moglie Jelena nel ...