Nokia 7 Plus riceve la Developer Preview 3 190 di Android 9 Pie con le ultime patch e

Nokia 6.1 Plus perde l’impostazione per rimuovere il notch con l’ultimo aggiornamento : Il notch è diventato un elemento di tendenza tra i produttori di smartphone di tutto il mondo e, proprio per questo motivo, quasi […] L'articolo Nokia 6.1 Plus perde l’impostazione per rimuovere il notch con l’ultimo aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Recensione Nokia 7 Plus dopo 2 mesi di utilizzo : Non ha rivali sotto i 300 euro : Recensione e Video Recensione del Nokia 7 Plus. Mi è piaciuto tantissimo e dopo due mesi di utilizzo non voglio venderlo!!! Recensione Nokia 7 Plus dopo 2 mesi di utilizzo: Non ha rivali sotto i 300 euro Nokia 7 Plus è finalmente lo smartphone medio gamma che tutti stavamo aspettando. dopo due mesi di utilizzo […]

Nokia 5.1 Plus - il notch c’è o no? In Asia si vede - in Europa no : Neppure gli osservatori più attenti che hanno letto della presentazione di Nokia 5.1 Plus sono riusciti a capire quant'è esteso il suo notch L'articolo Nokia 5.1 Plus, il notch c’è o no? In Asia si vede, in Europa no proviene da TuttoAndroid.

Nokia 6.1 Plus Ufficiale : Bello - potente ed economico ma solo in India : L’ottimo Nokia X6 arriva in India con il nome Nokia 6.1 Plus e si appresta a sbarcare anche in Europa ad un ottimo prezzo e caratteristiche interessanti Nokia 6.1 Plus Ufficiale: Bello, potente ed economico ma solo in India Il Nokia X6 arriva in India con il nome di Nokia 6.1 Plus e monta un […]

Nokia 5.1 Plus Ufficiale : CPU Mediatek e prezzo di 199 euro : Nokia tira fuori dal cilindro un altro smartphone, il 5.1 Plus che inaugura la stagione del notch anche sui dispositivi dell’azienda Finlandese Nokia 5.1 Plus Ufficiale: CPU Mediatek e prezzo di 199 euro Nokia ufficializza il 5.1 Plus, il nuovo smartphone che sbarca in europa, visto che in Cina è stato presentato come X5. Il grande […]

Nokia 5.1 Plus è ufficiale : un Android One interessante se piazzato al prezzo giusto : Nokia ha presentato in India la versione globale di Nokia X5. Rinominato Nokia 5.1 Plus, si tratta di un medio gamma con notch, doppia fotocamera posteriore e una scheda tecnica niente male che fa parte del programma Android One. Insomma, un dispositivo che avrebbe tutte le carte in regola per suscitare interesse se piazzato a un prezzo aggressivo. L'articolo Nokia 5.1 Plus è ufficiale: un Android One interessante se piazzato al prezzo giusto ...

Google ARCore ora supporta i Samsung Galaxy Note 9 e Tab S4 - i Sony Xperia XZ2 e il Nokia 6.1 Plus : Google ha aggiornato l'elenco dei dispositivi supportati da Google ARCore, introducendo anche il Samsung Galaxy Note 9. Ecco gli altri device supportati L'articolo Google ARCore ora supporta i Samsung Galaxy Note 9 e Tab S4, i Sony Xperia XZ2 e il Nokia 6.1 Plus proviene da TuttoAndroid.

Nokia 7 Plus riceverà la versione stabile di Android 9 Pie entro settembre : È ancora una volta Juho Sarvikas, Chief Product Officer di HMD Global, a confermare la fata di rilascio di Android 9 Pie per Nokia 7 Plus. L'articolo Nokia 7 Plus riceverà la versione stabile di Android 9 Pie entro settembre proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 8 agosto : Honor 10 - Nokia 7 Plus - Moto Z2 Play - Samsung Galaxy S9 e altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: Honor 10, Nokia 7 Plus, Moto Z2 Play, Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 8 agosto: Honor 10, Nokia 7 Plus, Moto Z2 Play, Samsung Galaxy S9 e altri proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Mix 2s e Nokia 7 Plus stanno già ricevendo Android 9 Pie : Android 9 Pie, uscito solo qualche giorno fa per i Google Pixel sembrerebbe in fase di rollout, in fase Beta, su Mi Mix 2s di Xiaomi e 7 Plus di Nokia Xiaomi Mi Mix 2s e Nokia 7 Plus stanno già ricevendo Android 9 Pie A solo 2 giorni dalla presentazione e distribuzione ufficiale di […]

