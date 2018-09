Nokia 5 1 è ufficiale | Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche

Nokia 6.1 Plus Ufficiale : Bello - potente ed economico ma solo in India : L’ottimo Nokia X6 arriva in India con il nome Nokia 6.1 Plus e si appresta a sbarcare anche in Europa ad un ottimo prezzo e caratteristiche interessanti Nokia 6.1 Plus Ufficiale: Bello, potente ed economico ma solo in India Il Nokia X6 arriva in India con il nome di Nokia 6.1 Plus e monta un […]

Nokia 5.1 Plus Ufficiale : CPU Mediatek e prezzo di 199 euro : Nokia tira fuori dal cilindro un altro smartphone, il 5.1 Plus che inaugura la stagione del notch anche sui dispositivi dell’azienda Finlandese Nokia 5.1 Plus Ufficiale: CPU Mediatek e prezzo di 199 euro Nokia ufficializza il 5.1 Plus, il nuovo smartphone che sbarca in europa, visto che in Cina è stato presentato come X5. Il grande […]

Nokia 5.1 Plus è ufficiale : un Android One interessante se piazzato al prezzo giusto : Nokia ha presentato in India la versione globale di Nokia X5. Rinominato Nokia 5.1 Plus, si tratta di un medio gamma con notch, doppia fotocamera posteriore e una scheda tecnica niente male che fa parte del programma Android One. Insomma, un dispositivo che avrebbe tutte le carte in regola per suscitare interesse se piazzato a un prezzo aggressivo. L'articolo Nokia 5.1 Plus è ufficiale: un Android One interessante se piazzato al prezzo giusto ...

Nokia 6.1 Plus è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Nokia 6.1 Plus. Ecco la Scheda Tecnica di Nokia 6.1 Plus e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Nokia 6.1 Plus Nokia 6.1 Plus è ufficiale: è un Nokia X6 con Android One Trapelato in rete nelle scorse settimane, ora è ufficiale: Nokia 6.1 Plus esiste e presto arriverà sul mercato. Come anticipato, si […]

Il Nokia 6.1 Plus è ufficiale e presto dovrebbe arrivare in Europa : HMD Global ha presentato la versione di Nokia X6 destinata alla commercializzazione internazionale: tale smartphone sarà chiamato Nokia 6.1 Plus L'articolo Il Nokia 6.1 Plus è ufficiale e presto dovrebbe arrivare in Europa proviene da TuttoAndroid.

Nokia X5 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Nokia X5. Ecco la Scheda Tecnica di Nokia X5 e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Nokia X5 Nokia X5 ufficiale: un serio contendente nella categoria dei budget phone Nokia X5 viene finalmente ufficializzato confermando pressoché tutti i rumor letti negli ultimi giorni. Interessante notare che non sacrifica nulla sull’altare del prezzo. Abbiamo […]

Nokia X5 è ufficiale. Il nuovo smartphone dal prezzo accessibile che non sacrifica il design : Negli ultimi due anni HMD Global è già stata al centro dell’attenzione, riuscendo ad entrare con forza in un mercato fortemente competitivo come quello degli smartphone, con una missione tutt’altro che semplice. Quella di riportare sul mercato il celebre brand finlandese Nokia, attraverso una nuova linea di smartphone basati sulla piattaforma Android che riuscissero ad attirare l’attenzione del pubblico riportando al successo ...

Nokia X5 è ufficiale in Cina con notch - Helio P60 e un prezzo aggressivo : HMD Global ha annunciato oggi, come previsto , il nuovo Nokia X5, con schermo da 5,86 pollici, notch, e SoC MediaTek Helio P60. L'articolo Nokia X5 è ufficiale in Cina con notch, Helio P60 e un prezzo aggressivo proviene da TuttoAndroid.