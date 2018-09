Nokia 5 1 arriva in Italia | disponibile all’acquisto da oggi al prezzo di 249 euro

Arrivano altre conferme sullo straordinario comparto fotografico di Nokia 9 : Nokia 9 si mostra in una nuova immagine andando a presentare nuovamente il comparto fotografico caratterizzato da cinque fotocamere. L'articolo Arrivano altre conferme sullo straordinario comparto fotografico di Nokia 9 proviene da TuttoAndroid.

Nokia 5.1 arriva in Italia grazie ad Amazon : 249 - 99 euro e spedizioni dal 27 agosto : A distanza di tre mesi dalla presentazione, Nokia 5.1 è pronto a dar battaglia sul mercato Italiano. Disponibile a 249,99 euro su Amazon L'articolo Nokia 5.1 arriva in Italia grazie ad Amazon: 249,99 euro e spedizioni dal 27 agosto proviene da TuttoAndroid.

Recensione Nokia 8 Sirocco : bellissimo e compatto ma arriva un po’ in ritardo : Abbiamo provato il Nokia 8 Sirocco e ci è sembrato stupendo, anche se non può reggere il confronto con gli ultimi top di gamma, a causa del suo ritardo nella commercializzazione e perché pecca in qualche dettaglio. L'articolo Recensione Nokia 8 Sirocco: bellissimo e compatto ma arriva un po’ in ritardo proviene da TuttoAndroid.

La TWRP arriva su Nokia 8 - HTC U11 EYEs e Samsung Galaxy On7 Pro : La custom recovery TWRP è ora disponibile ufficialmente per Nokia 8, HTC U11 EYEs e Samsung Galaxy On7 Pro (SM-G600FY): ecco i link per il download. L'articolo La TWRP arriva su Nokia 8, HTC U11 EYEs e Samsung Galaxy On7 Pro proviene da TuttoAndroid.