NoiPA - cedolino stipendio settembre 2018 : le ultime novità : In attesa del cedolino dello stipendio NoiPA di settembre 2018, riassumiamo tutte le ultime novità di questi giorni, per chi se le fosse perse. Vi sono informazioni che riguardano l’accredito, i contrati stipulati quest’anno (per la scuola), come vedere l’importo in anticipo rispetto alla pubblicazione del cedolino e la questione degli arretrati dei supplenti brevi e saltuari. cedolino e stipendio NoiPA di settembre 2018 Dal 2 ...

NoiPA - cedolino stipendio settembre 2018 : le ultime novità : In attesa del cedolino dello stipendio NoiPA di settembre 2018, riassumiamo tutte le ultime novità di questi giorni, per chi se le fosse perse. Vi sono informazioni che riguardano l’accredito, i contrati stipulati quest’anno (per la scuola), come vedere l’importo in anticipo rispetto alla pubblicazione del cedolino e la questione degli arretrati dei supplenti brevi […] L'articolo NoiPA, cedolino stipendio settembre 2018: ...

NoiPA : guida alla lettura del cedolino dello stipendio - in ogni sua parte : Come si legge il cedolino delo stipendio Noipa? Il cedolino dello stipendio viene pubblicato regolarmente ogni mese sul portale, e da lì è scaricabile. A breve sarà disponibile il cedolino di settembre 2018, anche se molti hanno già potuto visualizzare gli importi. Alcuni, però, non sanno bene come consultarlo. I cedolini di Noipa sono divisi […] L'articolo Noipa: guida alla lettura del cedolino dello stipendio, in ogni sua parte proviene ...

NoiPA - che fine ha fatto il doppio cedolino di Agosto? Le solite promesse disattese : A metà Agosto qualche portale di informazione scolastica, tra questi anche Scuolainforma, aveva accennato alla possibile ricezione di un doppio cedolino NoiPA da sommarsi allo stipendio del mese appena terminato. Il secondo cedolino sarebbe servito al pagamento dei compensi dei docenti che hanno svolto durante l’anno scolastico 2017/2018 alcuni incarichi aggiuntivi rispetto al proprio orario […] L'articolo NoiPA, che fine ha fatto il ...

NoiPA - pagamento emissione speciale 2018/ Supplenti e VVFF : novità su cedolino PA da settembre : NoiPa, agosto 2018: oggi il pagamento dell'emissione speciale per Supplenti (brevi e saltuari) e Vigili del Fuoco. Data esigibilità, modalità di pagamento e novità nel mondo Scuola (Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 18:10:00 GMT)

NoiPA - pagamento emissione speciale agosto 2018/ Cedolino stipendi supplenti e VVFF : oggi l’accredito : NoiPa, agosto 2018: oggi il pagamento dell'emissione speciale per supplenti (brevi e saltuari) e Vigili del Fuoco. Data esigibilità, modalità di pagamento e novità nel mondo Scuola (Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 10:26:00 GMT)

NoiPA - accredito stipendio agosto 2018/ Cedolino - pagamento stipendi : emissione speciale lunedì 27 : NoiPa, accredito stipendio agosto 2018: ieri il pagamento degli stipendi Pa dopo il Cedolino online. lunedì 27 agosto l'emissione speciale per supplenti scuola e volontari Vigili Fuoco(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 11:36:00 GMT)

NoiPA - PAGAMENTO STIPENDIO AGOSTO 2018/ Accredito cedolino : i 4 servizi ‘sperimentali’ : NOIPA, cedolino AGOSTO 2018 caricato online: oggi PAGAMENTO stipendi Pa, tutte le date di esigibilità e le emissioni speciali di questo mese. Info e ultime notizie(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 20:52:00 GMT)

NoiPA - CEDOLINO AGOSTO 2018/ Oggi l’accredito - pagamento stipendi PA : il 27 per il personale supplente : NOIPA, CEDOLINO AGOSTO 2018 caricato online: Oggi pagamento stipendi Pa, tutte le date di esigibilità e le emissioni speciali di questo mese. Info e ultime notizie(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 09:45:00 GMT)

NoiPA - cedolino agosto 2018/ Pagamento stipendi - domani l’esigibilità : i 3 tipi di emissione : NoiPa, cedolino agosto 2018 caricato online: domani Pagamento stipendi Pa, tutte le date di esigibilità e le emissioni speciali di questo mese. Info e ultime notizie(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 19:20:00 GMT)

NoiPA cedolino AGOSTO 2018/ Esigibilità - domani pagamento stipendi : novità sulla Scuola da settembre : NOIPA, CEDOLINO AGOSTO 2018 caricato online: domani pagamento stipendi Pa, tutte le date di Esigibilità e le emissioni speciali di questo mese. Info e ultime notizie(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 12:45:00 GMT)

NoiPA - online cedolino agosto 2018/ Domani pagamento stipendi PA : date esigibilità ed emissioni speciali : NoiPa, cedolino agosto 2018 caricato online: Domani pagamento stipendi Pa, tutte le date di esigibilità e le emissioni speciali di questo mese. Info e ultime notizie(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 10:33:00 GMT)

NoiPA - cedolino non ancora caricato? Lo stipendio netto sarà visibile in anticipo : Dopo il servizio self service 'Contratti scuola a tempo determinato', NoiPa ha dato nuova comunicazione, in queste ore, sul proprio sito web di un ulteriore servizio, che dovrebbe essere attivo a partire da settembre. Si chiama 'Consultazione pagamenti' e permettera' agli amministrati di monitorare lo stato del proprio stipendio, ma soprattutto la cifra al netto, ancora prima che venga caricato il cedolino. NoiPa: stipendio verificabile in ...

NoiPA - ultime notizie stipendi : comunicazione ufficiale su cedolino agosto : Come del resto anticipato nei giorni scorsi, il portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa, ha provveduto a pubblicare nell’area riservata il cedolino relativo al mese di agosto, in merito agli emolumenti spettati al personale scolastico assunto con contratto a tempo indeterminato o al 31 agosto. L’importo dello stipendio spettante era, comunque, già visibile sin dai primi giorni del mese di agosto, […] L'articolo NoiPa, ...