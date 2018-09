Nintendo annuncia due nuovi hardware bundle dedicati a Pokémon | Let' s Go | Pikachu! e

Annunciato LEGO Harry Potter Collection per Nintendo Switch e Xbox One : Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games e The LEGO Group oggi hanno Annunciato LEGO Harry Potter: Collection, che porta per la prima volta LEGO Harry Potter: Years 1-4 e LEGO Harry Potter: Years 5-7 su Nintendo Switch e Xbox One, con entrambi i vendutissimi videogiochi rimasterizzati e riuniti in un unico pacchetto.In uscita il 2 novembre 2018, LEGO Harry Potter: Collection riunisce il caratteristico umorismo dei giochi LEGO e il vasto ...

Nintendo : annunciato il nuovo Super Smash Bros. Ultimate Edition Pro Controller per Nintendo Switch : Super Smash Bros. Ultimate è un gioco molto atteso dagli appassionati della celebre serie Nintendo, per cui sembra quasi normale l'annuncio di un nuovo Controller, il quale sarà disponibile anche in edizione limitata, riporta Nintendoeverything.Come possiamo vedere dalle prime immagini, il design del Controller dedicato a Super Smash Bros. Ultimate è molto pulito e minimalista, ed il logo del gioco risalta per contrasto sulla scocca del Pro ...

Dotemu annuncia Windjammers 2 per Nintendo Switch e PC : Dotemu ha annunciato che il leggendario gioco di lancio del disco, Windjammers, sta per ricevere un sequel. Windjammers 2 combinerà tutto ciò che i fan amano del titolo classico con animazioni 2D interamente disegnate a mano per creare la migliore esperienza di windjamming. Inoltre, la versione Dotemu sviluppata da Blitworks dell'originale gioco NEO GEO arriverà su Nintendo Switch il 23 ottobre per 14,99 €.Windjammers 2 si presenta più ...

Annunciata la data di uscita di Dark Souls Remastered per Nintendo Switch : From Software e Bandai Namco hanno annunciato che la versione per Nintendo Switch di Dark Souls Remastered uscirà in Giappone il 18 ottobre e in occidente il giorno successivo, il 19 ottobre.Inoltre, come segnala Dualshockers, apprendiamo che il gioco verrà rilasciato contemporaneamente insieme allo speciale amiibo basato su Solaire di Astora.Prima della pubblicazione verrà condotto un test di rete, ma non sono state ancora comunicate ...

Annunciata la data di uscita di This Is the Police 2 per PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Dopo il recente e riuscito tentativo di fuga su PC, This Is the Police 2 sarà disponibile anche su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox One X il 25 Settembre 2018.Qui di seguito è possibile vedere il trailer di lancio pubblicato per celebrare l'uscita per PC del primo agosto:Qui di seguito, invece, potete dare un'ascoltata alla colonna sonora:Read more…

Annunciato Scribblenauts Mega Pack per PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Warner Bros. Interactive Entertainment ha oggi Annunciato il lancio di Scribblenauts Mega Pack, una nuova collezione di due giochi che contiene le versioni complete di Scribblenauts Unlimited e di Scribblenauts Unmasked: A DC Comics Adventure, oltre a contenuti bonus per entrambi i giochi. Sarà disponibile dal 18 settembre in versione digitale per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One e Xbox One X a un prezzo consigliato di ...

Blowfish Games annuncia Storm Boy : The Game per PC - PS4 - Xbox One - Nintendo Switch - Android e iOS : Blowfish Games annuncia ufficialmente Storm Boy: The Game, un’avventura basata sul omonimo racconto degli anni ’60, previsto per la fine dell’anno su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Android e iOS. Storm Boy diventa un videogioco Il gioco ci porterà nel colorato mondo scritto da Colin Thiele nel lontano 1964, realizzato dagli autori di Morphite e The Deer God, ambientato sulle calde spiagge Australiane, in ...

Nintendo Switch : annunciati i controller in stile GameCube : Hori ha annunciato tre nuovi controller per Nintendo Switch ispirati a quelli Game Cube, i prodotti in questione saranno dedicati a Mario, Zelda e Pikachu.Come riporta NintendoLife i tre controller potranno essere connessi a Switch tramite un cavo USB e garantiranno il massimo confort anche per periodi di gioco prolungati. I controller danno anche la possibilità di riassegnare alcuni tasti come come L/R e i grilletti ZL/ZR, per adattarli a ...

Wasteland 2 annunciato ufficialmente per Nintendo Switch con un trailer : Wasteland 2 è stato rumoreggiato per Switch qualche tempo fa, ma ora è stato ufficialmente annunciato per la piattaforma Nintendo con un nuovo trailer che potete vedere più in basso. Come riporta Gamingbolt, Wasteland 2 è il sequel del Wasteland originale lanciato negli anni '80 ed è il gioco che è stato tra le ispirazioni per Fallout, oltre ad essere il tentativo di Xyle di creare un CRPG moderno senza alcuna concessione di ...