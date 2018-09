New York | il ceo della Cbs | Les Moonves | si dimette sotto il peso delle accuse di

L’inchiesta del New York Times sul crollo del ponte Morandi a Genova : Con elaborazioni grafiche e interviste a decine di persone, e grazie a un video mai diffuso, ha ricostruito la dinamica del crollo The post L’inchiesta del New York Times sul crollo del ponte Morandi a Genova appeared first on Il Post.

Tennis - Us Open : Djokovic re a New York. Del Potro ko in tre set : Il futuro del Tennis è un uomo che viene dal passato. Novak Djokovic ha ricominciato a vincere il 2 luglio e non si è ancora fermato. Stanotte ha conquistato per la terza volta gli Us Open vincendo in ...

10 settembre - Un barese a New York 2 in scena a Palese - Bari - : Già con alcuni spettacoli di Vito Maurogiovanni facemmo un esperimento analogo. Portammo in scena 'Chidde dì', che parlava di una famiglia della Bari anni '30 e successivamente gli proposi di ...

US Open 2018 - NOVAK DJOKOVIC PER LA TERZA VOLTA CAMPIONE A New YORK! Battuto in tre set Juan Martin Del Potro : NOVAK DJOKOVIC è il vincitore degli US Open 2018. Il serbo, che ha superato in finale Juan Martin Del Potro per 6-3 7-6 6-3, con la vittoria di questa sera arriva a quota 14 Slam, iscrivendosi anch’egli al novero di coloro i quali hanno raggiunto o superato Pete Sampras, fino a una decina di anni fa ritenuto irraggiungibile. Per DJOKOVIC si della TERZA vittoria negli US Open, dopo i precedenti del 2011 e del 2015. Il primo ad andare vicino ...

LIVE Djokovic-Del Potro - Finale Us Open 2018 in DIRETTA : a New York si assegna il titolo maschile : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Novak Djokovic-Juan Martin Del Potro, Finale maschile degli US Open 2018. Ultimo atto dello Slam americano che mette di fronte il serbo e l’argentino. Djokovic va alla caccia del suo quattordicesimo titolo Slam e questa è anche l’ottava Finale raggiunta a New York, eguagliando il record di Lendl e Sampras. Nove anni dopo Del Potro torna nello stesso luogo che lo ha visto vincere il suo primo ed ...

Us Open - Battuta Serena Williams - Naomi Osaka regina di New York : Roma, 9 set., askanews, - E' Naomi Osaka la nuova regina di New York, prima giapponese nella storia a trionfare in un Major. Nella finale degli Us Open femminili, ultimo Slam del 2018 che si è ...

Il New York Times scrive che l’amministrazione Trump ha parlato di un possibile colpo di stato in Venezuela con alcuni “ribelli” venezuelani : Secondo il New York Times, nel corso del 2017 l’amministrazione di Donald Trump ha parlato di un possibile colpo di stato in Venezuela con alcuni “ribelli” Venezuelani nel corso di alcuni incontri rimasti finora segreti. Sotto Nicolás Maduro, il Venezuela The post Il New York Times scrive che l’amministrazione Trump ha parlato di un possibile colpo di stato in Venezuela con alcuni “ribelli” Venezuelani ...

Chiara Ferragni a New York - Fedez casalingo dà la pappa a Leone : «Lei la settimana della moda - noi la settimana della mela» : A pochi giorni dal matrimonio da favola, la coppia più patinata dei social si separa per la prima volta. Chiara Ferragni infatti è volata a New York per le sfilate, lasciando Fedez a...

US Open U18 - Musetti va in finale a New York : battuto Brooksby 6-3 - 6-3 : Un sogno che ora è più vicino alla realtà: Lorenzo Musetti può ambire al titolo degli US Open Under 18, 28 anni dopo il successo newYorkese di Andrea Gaudenzi vincitore a Flushing Meadows nella ...

New York - Paul McCartney concerto a sorpresa a Grand Central - Musica - Spettacoli : concerto a sorpresa per Paul McCartney a New York. Per promuovere il suo ultimo album intitolato Egypt Station , il 76enne ex Beatle è salito sul palcoscenico a Grand Central Station. Una piccola ...

US Open 2018 : Serena Williams contro Naomi Osaka. New York elegge la sua regina : Questa sera si terrà la finale femminile degli US Open 2018. A contendersi il titolo a Flushing Meadows saranno Serena Williams e Naomi Osaka. Da una parte la conferma dell’americana che per la 30esima volta arriva ad un ultimo atto di uno Slam, mentre dall’altra c’è la sorpresa della giapponese, alla sua prima finale Slam della carriera. Serena è la grande favorita e punta alla conquista del 24esimo Slam, eguagliando in questo ...