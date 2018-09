NETFLIX E IL CINEMA | SCOPPIA LA POLEMICA Caso Venezia 75 | Alfonso Cuarón | È il

Leone d’oro 2018 non distribuito in sala. Scacco matto di NETFLIX : addio alla centralità della sala cinematografica : È l’inizio della fine. Netflix vince il Festival di Venezia e decreta la fine di un’epoca. Un film, sempre che ancora esista un’identità specifica ad accompagnare questa parola e il concetto che ha veicolato per oltre cento anni, viene ufficialmente slegato dal rapporto esclusivo della sua visione in sala. La frittata è fatta. Altro che il sonoro che subentra al muto. O la quisquilia del colore al posto del bianco e nero. addio “centralità” ...

Vincono Cuarón e NETFLIX : al Lido pace tra cinema e tv : da VeneziaVenezia 75. Dopo la rivoluzione. Cade il muro che divide il cinema sul grande schermo in sala da quello sulle piattaforme nel piccolo schermo del salotto. La Mostra d'Arte cinematografica sdogana Netflix che conquista il Leone d'Oro con Roma (con decisione unanime della giuria), il meraviglioso e autobiografico film di Alfonso Cuarón che nel 2013 proprio qui al Lido portava Gravity trasformatosi poi nel trionfatore degli Oscar con ben ...

A Venezia 75 vincono i migliori (anche se griffati NETFLIX). I premi della Mostra del cinema : Venezia. Miracolo. I migliori hanno vinto. E pure Netflix, piattaforma streaming che tre mesi fa al festival di Cannes fu cacciata dal concorso per la Palma d’oro. A Venezia ha avuto la sua rivincita con il Leone d’oro vinto da “Roma” di Alfonso Cuarón (non c’entra con Federico Fellini, né con la ci

Ha davvero vinto il cinema e si fa largo NETFLIX. E l'Italia che fa? : Se "Roma"di Alfonso Cuaròn aveva il Leone d'oro in tasca già dal secondo giorno di Mostra, se " The Courtisane"di Yorgos Lanthimos e "The Sisters Brothers"di Jacques Audiard si sono piazzati dal primo istante in cima ai pronostici, è perché l'evidenza non è un'opinione. Si può obiettare che il Gran Premio della giuria al regista greco e il Leone d'argento per la regia al sommo francese andavano ...

David Cronenberg - NETFLIX e il cinema che verrà : Nel pomeriggio di viglia della consegna del suo Leone alla carriera, David Cronenberg viene omaggiato con la proiezione del film Butterfly ed è protagonista di una speciale master class. Un’occasione per parlare più di futuro che di passato, o meglio di entrambi tra le possibilità infinite che la tecnologia apre alla creatività e la nostalgia, per molti inevitabile, che accompagna proprio ogni trasformazione della tecnica. Il regista ...

«Il cinema senza idee favorisce NETFLIX» : Ferruccio Gattuso Saper ascoltare, coltivare un'idea con pazienza. Andare in profondità e trattare i temi difficili con rispetto. Perché chi sa argomentare, sa raccontare. Un compito nobile, oggi, nel ...

