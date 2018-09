Nel mondo dell' arte tecnologia è complementare a noi

Il carrello della spesa Nel 2018 : Italia è Terzo Mondo : Il carrello della spesa degli Italiani nel 2018 è drammatico: le famiglie hanno ridotto del 10% le spese alimentari. Quando si taglia sul mangiare, vuol dire che un paese è in grave crisi. I dati del ...

Pro e contro la blockchain Nel mondo di Internet. Ernst & Young : una rivoluzione per le assicurazioni : beniamino pagliaro Quando uno dei padri di internet, Vint Cerf, ha twittato il 19 luglio un grafico con la parola blockchain, molti osservatori critici della 'catena di blocchi', il database ...

“Mi manchi!”. Incidente stradale - muore un giovane 27enne. Lutto Nel mondo del calcio. Il dolore degli amici : Lutto nel mondo del calcio. Drammatico l’epilogo di un Incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica lungo le strade della provincia di Siracusa, in Sicilia. Il team manager del Siracusa calcio Davide Artale di 27 anni è morto la notte scorsa in un Incidente stradale in contrada Spinagallo, a quindici chilometri da Siracusa: nell’impatto è rimasto ferito al collo e con un lieve trauma cranico Maurice Gomis, 20 anni, portiere ...

Caffè - chi sono gli altri “Starbucks” in Italia e Nel mondo : Caffè Costa (Getty Images) Con la prima apertura a Milano, Starbucks debutta dopo anni di attesa sul mercato Italiano. Un esordio diverso da quanto previsto, perché nel suo primo negozio non saranno servite le tradizionali ricette della multinazionale statunitense del Caffè. Ma prodotti più vicini al gusto e alla tradizione del Belpaese. Che trovano già un mercato maturo. Perché in questi anni, in Italia, hanno aperto varie catene del Caffè che ...

Nel mondo 7 - 8 miliardi di Sim - piu' delle persone : Numeri destinati a salire nel giro di pochi anni con l'arrivo del 5G, lo standard del futuro. 9 settembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Lutto Nel mondo del calcio dilettantistico - morto in un incidente Alex D'Errico : successo a Genova Il giovane calciatore aveva 25 anni. Fatale, per lui, un tragico incidente stradale Alex D'Errico , 25 anni e volto noto del calcio dilettantistico , ha perso la vita sabato scorso a ...

Canoa slalom - Finali Coppa del Mondo La Seu d’Urgell 2018 : Giovanni De Gennaro in trionfo! Discesa perfetta dell’azzurro Nel K1 : Arriva finalmente il grande acuto per l’Italia nella Coppa del Mondo di Canoa slalom. Alle Finali di La Seu d’Urgell (Spagna) Giovanni De Gennaro trionfa nel K1, grazie ad una Discesa perfetta. Il 26enne bresciano conquista così la terza vittoria in Coppa del Mondo, dopo quelle di Ivrea 2016 e Markkleeberg 2017. Si tratta anche del primo successo azzurro in questa stagione, dopo il terzo posto di Stefanie Horn a Cracovia. De Gennaro ha ...

L’atmosfera conta : i ristoranti più spettacolari Nel mondo : Fogo Island Inn, CanadaWhite Rabbit, MoscaNoorr, CordobaMama Kelly AmsterdamSketch, LondraRoman and Williams Guild, New YorkCoque, MadridSaigon, MilanoNacré, Myiagi(Nuovo) Noma, CopenaghenLeo's Oyster Bar, San FranciscoDuddel's, LondraDel Mar, WashingtonCinco, Hotel Das Stue, BerlinoLe Bien Venu, ParigiLuxis, TokyoLa cucina si evolve: ora è fusion, creativa, sempre più innovativa. E insieme al concept dei piatti cambia contemporaneamente quello ...

In piazza Nel mondo per il clima : In piazza in tutto il mondo per un futuro sostenibile basato sulle energie rinnovabili alla vigilia del 'Global climate Action Summit', che si terr...

Canoa slalom - Finali Coppa del Mondo La Seu d’Urgell 2018 : vittoria e trofeo Nel C2 misto ai cechi Fiserova-Jane : Disputata la finale ed assegnata la Coppa del Mondo di specialità nel C2 misto della Canoa slalom a La Seu d’Urgell: in Spagna il podio della competizione odierna rispecchia anche quello della classifica generale. vittoria dei cechi Tereza Fiserova e Jakub Jane davanti ai transalpini Yves Prigent e Margaux Henry ed agli altri cechi Veronika Vojtova e Jan Masek. Nella finale del pomeriggio i cechi Fiserova-Jane hanno completato il tracciato ...

Lutto Nel mondo del calcio : morto ex difensore di Fiorentina e Sampdoria [NOME e DETTAGLI] : Lutto nel mondo del calcio, è morto all’età di 69 anni, Giancarlo Galdiolo, ex difensore della Fiorentina (dal 1970 al 1980) e della Samp (80-82). La notizia è arrivata direttamente dal figlio Alessandro attraverso un messaggio su Facebook: “Dopo una lunga malattia durata piu’ di 8 anni ci lascia un altro grande campione! Fai buon viaggio papa”. Galdiolo era affetto da una forma di demenza frontale temporale come ...

Il numero delle SIM attive Nel mondo ha superato quello dei suoi abitanti : Un indagine sulla mobilità condotta da Ericsson ha registrato la presenza di 7,8 miliardi di SIM attive nel mondo, un record inimmaginabile nel 1991, […] L'articolo Il numero delle SIM attive nel mondo ha superato quello dei suoi abitanti proviene da TuttoAndroid.