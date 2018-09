Negozi chiusi domenica? Centinaio frena

: E con il fumo dei negozi chiusi alla domenica, i prestigiatori distraggono i polli dalla figuraccia di Giggino a Ta… - vittoriozucconi : E con il fumo dei negozi chiusi alla domenica, i prestigiatori distraggono i polli dalla figuraccia di Giggino a Ta… - Daniele_Manca : L’elenco di chi lavora alla domenica è lungo (e Di Maio vuole negozi chiusi avvantaggiando Amazon and co in un Paes… - NicolaPorro : Negozi chiusi la domenica. Altra follia! ?? #10settembre #chiusuradomenicale #rassegnastampa #zuppadiporro -

"La nostra proposta è di non bloccare le apertureli nelle città turistiche". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e del Turismo,, a margine della visita alla Fiera del Levante di Bari, commentando le dichiarazioni del vicepremier Di Maio che ipotizza anche turnazioni di orario. "Non posso pensare che in una realtà turistica si blocchi tutto la. Allora facciamo un ragionamento che ci sia un giorno a settimana di chiusura, che non sia necessariamente la", ha sostenuto il ministro leghista.(Di lunedì 10 settembre 2018)