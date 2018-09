Negozi chiusi di domenica | Di Maio | «Da grande distribuzione terrorismo Saranno aperti

Negozi chiusi domenica - Di Maio : “Renzi scollegato dalla realtà - il Pd ha presentato una proposta simile” : Il vicepremier Luigi Di Maio attacca Matteo Renzi: "Se il tempo che Renzi usa per realizzare programmi tv per Berlusconi, lo dedicasse a fare il parlamentare (mestiere per cui è lautamente pagato), saprebbe che proprio il suo partito ha proposto una legge che prevede l'obbligo di chiusura domenicale e che sarà discussa assieme alle altre in commissione".Continua a leggere