NBA | infortunio alla mano per Devin Booker | a rischio l' inizio della stagione

NBA – Infortunio DeMarcus Cousins - coach Steve Kerr analizza il recupero : ecco le condizioni di Boogie : Steve Kerr, coach dei Golden State Warriors, ha analizzato il recupero di DeMarcus Cousisn dopo l’Infortunio al tendine d’Achille Prosegue il lento recupero di DeMarcus Cousins dopo l’Infortunio patito nei mesi scorsi al tendine d’Achille. Nonostante il lungo stop, i Golden State Warriors hanno voluto puntare su di lui, facendogli firmare un annuale da 5.3 milioni. coach Kerr recentemente ha anche fatto il punto ...

NBA – Continua la maledizione dei rookie dei Sixers! Infortunio per Zaire Smiht : il comunicato ufficiale : Continua la ‘maledizione’ dei rookie in casa Sixers: Infortunio per Zaire Smith, il comunicato ufficiale della franchigia riporta di una frattura al piede Ormai sembra abbastanza chiaro a tutti: i Philadelphia 76ers sono vittima di una maledizione! Da qualche anno a questa parte, i rookie scelti al Draft dai Sixers finiscono per infortunarsi, rimediando lunghi stop che funestano il loro primo anno nella lega. È successo a Joel ...

Mercato NBA – Lakers furiosi con Lonzo Ball! Reso noto un nuovo infortunio : gli Spurs stoppano la trattativa Leonard : Los Angeles Lakers furiosi con Lonzo Ball. Il playmaker giallo-viola ha Reso nota una ricaduta dal precedente infortunio al menisco: gli Spurs fermano la possibile trade di Leonard Ore di grande tensione in casa Lakers. L’arrivo di LeBron James sembrava aver rilanciato le ambizioni della franchigia giallo-viola, candidatasi come una delle principali contender per il titolo, forte dell’appeal del ‘Re’ in grado di attirare diversi free agent ...