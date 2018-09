NBA Fan Zone Milano – Ensi | Nerone e Nitro si sfidano a colpi di rime | il freestyle a

NBA Fan Zone 2018 : schiacciate volanti - gare di tiro e tanti campioni in campo : Le foto e le immagini dei momenti più spettacolari della giornata in piazza Duomo a Milano, tra acrobati, mascotte e leggende NBA. Il tutto davanti a tantissimi fan e appassionati che hanno colorato l'...

NBA Fan Zone – Tutto quello che c’è da sapere per l’appuntamento dell’8 e 9 settembre a Milano : Tutto pronto per l’appuntamento con l’NBA Fan Zone a Milano il prossimo 8 e 9 settembre: ecco il programma del magico evento che ricrea l’atmosfera del basket a stelle e strisce La National Basketball Association (NBA) ha annunciato che l’ex campione NBA Chauncey Billups visiterà l’iconica Piazza Duomo di Milano durante l’NBA Fan Zone, in programma l’8 e il 9 settembre. La Fan Zone avrà l’obiettivo di ricreare l’atmosfera ...

NBA - coach Lue e i Cavs orfani di LeBron : "Abbiamo il talento per fare i playoff" : Il "Re" se n'è andato, per la seconda volta nella sua carriera. Il primo addio a Cleveland, nel 2010, ha fatto precipitare la squadra da 61 vittorie , quelle registrate nella stagione 2009-10, a 19 , ...

NBA – DeRozan elogia gli Spurs : “Popovich? Sono un suon fan - le vittorie parlano per lui. Aldridge? A livello di Chris Bosh” : DeMar DeRozan esalta la realtà Spurs in cui si è ‘ritrovato’ dopo la trade che lo ha costretto a lasciare i Raptors: la guardia ex Toronto ha elogiato coach Popovich e LaMarcus Aldridge DeMar DeRozan non è arrivato ai San Antonio Spurs con il sorriso. Nessun problema con la franchigia texana, ma qualche scoria con la dirigenza dei Raptors che lo ha scambiato senza alcun preavviso. Da grande professionista qual è però, DeRozan è ...

Mercato NBA – DeRozan giura amore ai tifosi dei Raptors ma punzecchia Ujiri : “nessun rapporto con il gm. Ai fan dico…” : DeMar DeRozan è tornato a parlare della trade che lo ha costretto ad abbandonare Toronto: l’ex stella dei canadesi giura amore ai fan ma non cambia idea sul gm Masai Ujiri La trade che ha portato all’addio di Kawhi Leonard dagli Spurs ha avuto un finale clamoroso. Lo scontento di lusso dell’NBA si è trasferito a Toronto, in uno scambio che ha portato DeMar DeRozan in Texas. Proprio la stella ormai ex Raptors, è rimasto fortemente ...

NBA – Michael Porter Jr. finisce sotto i ferri : le ipotesi sui tempi di recupero scoraggiano i fan dei Denver Nuggets : Michael Porter Jr. si è sottoposto ad un intervento alla zona lombare della colonna vertebrale: il rookie dei Nuggets potrebbe essere costretto a saltare l’intera stagione Inizia decisamente in salita l’avventura in NBA di Michael Porter Jr. Il giove rookie, drafato dai Nuggets alla #14, è stato costretto ad operarsi alla zona lombare della colonna vertebrale. Continuano i problemi fisici per il ragazzo che lo scorso anno ha ...

NBA – Il saluto degli Spurs a Leonard e Green è alquanto… diverso! I fan ironizzano : “le dimensioni contano” [FOTO] : L’addio social dei San Antonio Spurs a Kawhi Leonard e Danny Green non passa inosservato: i fan notano subito una differenza davvero particolare Nel pomeriggio di ieri, Toronto Raptors e San Antonio Spurs si sono accordati sulla trade che ha posto fine alla telenovela Kawhi Leonard. Il numero 2 nero-argento è stato scambiato (insieme a Danny Green) in una trade che ha spedito DeRozan, Poeltl e una scelta 2019 in Texas. Gli Spurs hanno dato ...

NBA - i Suns fanno la conoscenza di Deandre Ayton - e di Josh - Eric e Alejandro - i suoi tre alter ego - : Lo scorso 21 giugno i Phoenix Suns hanno fatto di Deandre Ayton la prima scelta assoluta al Draft 2018. Venerdì il prodotto di Arizona University ha esordito nella summer league di Las Vegas mandando ...