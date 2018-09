Nations | Mbappé-Giroud e la Francia batte l' Olanda | i risultati della quarta

Blastingnews

(Di lunedì 10 settembre 2018) Prima vittoriainLeague. Dopo il pari a reti bianche in Germania VIDEO, i campioni del mondo hanno superato l'dinanzi al pubblico di casa di Saint Denis e sono balzati in testa al Gruppo 1 di Lega A con quattro punti in due gare. In Lega B, invece, la Danimarca ha superato 2-0 il Galles grazie ad una doppietta di Christian Eriksen e l'Ucraina ha sconfitto di misura la Slovacchia. Esordio casalingo vincente per i campioni del mondo Per laera la prima partita in casa dopo il trionfo iridato dello scorso luglio. Per l', invece, la prima occasione utile per dare 'segnali di vita', dopo aver fallito la qualificazione alla fase finale di Coppa del Mondo. Ha vinto la squadra più forte contro un'avversaria che, dopo un primo tempo scialbo, ha giocato una discreta ripresa. I locali hanno aperto le danze al 14' con Mbappé, lestissimo a ...