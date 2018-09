Nations League | i risultati | colpo Turchia | pareggio e rimpianti per la Serbia

Nations League calcio 2018-2019 : risultati e classifiche. Italia sconfitta in Portogallo - rischio Serie B : La Nations League 2018-2019 di calcio è la neonata competizione continentale organizzata dalla UEFA che intende aumentare il numero di partite con i tre punti in palio. Le migliori 12 Nazionali del Vecchio Continente sono state inserite nella Serie A, suddivise in 4 gironi da 3 squadre ciascuno: le quattro vincitrici accedono alla Final Four che assegna il titolo mentre le ultime classificate verranno retrocesse in Serie B. L’Italia se la ...

Risultati Nations League/ Classifica aggiornata : Italia ko in Portogallo - rimonta pazzesca della Turchia! : Risultati Nations League: Classifica aggiornata, l'Italia cade in Portogallo per effetto del gol di André Silva ed è ancora senza vittorie, rimonta clamorosa della Turchia sulla Svezia(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 22:35:00 GMT)

Nations League - i risultati di oggi : Calhanoglu trascina la Turchia. Panucci ko in Scozia : Non solo Portogallo-Italia: la Nations League scende in campo con altre sette partite in contemporanea, che vedono impegnati anche diversi giocatori di Serie A. Derby giallorosso in Svezia-Turchia, ...

Calcio - Nations League 2019 : povera Italia - anche il Portogallo vince dominando. Ora è spettro retrocessione : CLICCA QUI PER LEGGERE LA DIRETTA LIVE DI Portogallo-Italia CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAGELLE DI Portogallo-Italia Termina 1-0 all’Estádio da Luz di Lisbona la sfida tra Portogallo e Italia, valida per la seconda giornata della Nations League 2018-2019 di Calcio, nuova competizione organizzata dalla UEFA. Altra prestazione incolore della nostra squadra, sempre in sofferenza contro i palleggiatori portoghesi, meritatamente vittoriosi grazie ...

Nations League - Portogallo-Italia 1-0 : 22.40 Sconfitta di misura ma al termine di una brutta partita per gli azzurri a Lisbona. Il Portogallo s'impone 1-0. Tutte per i lusitani le occasioni.Romagnoli salva sulla linea (27') il tiro di B.Silva dopo un'uscita incerta di Donnarumma. Cristante centra una 'autotraversa' intervenendo sul cross di Mario Rui. Una sventola di Carvalho sfila a centimetri dal palo. Al 48' il gol di André Silva sul 'break' di Bruma. Poi grandi parate di ...

Pronostico Finlandia vs Estonia - UEFA Nations League 11-9-2018 e Analisi : UEFA Nations League, Lega C Gruppo 2, Analisi e Pronostico di Finlandia-Estonia, martedì 11 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Finlandia-Estonia, martedì 11 settembre. E’ una delle partite dall’esito scontato sulla carta di questa seconda giornata di Nations League. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Finlandia e Estonia?La Finlandia ha battuto 1-0 l’Ungheria nella prima gara di Nations League con una ...

Portogallo-Italia 1-0 LIVE - Nations League : André Silva non perdona [FOTO] : 1/20 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Pronostico Ungheria vs Grecia - UEFA Nations League 11-9-2018 e Analisi : UEFA Nations League, Lega C Gruppo 2, Analisi e Pronostico di Ungheria-Grecia, martedì 11 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Ungheria-Grecia, martedì 11 settembre. E’ una sfida tra due Nazionali che si presentano con stati d’animo differenti. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Ungheria e Grecia?L’Ungheria è reduce dalla sconfitta di misura con la Finlandia nelle sua prima partita di Nations League. Ai ...

Nations League 2019 - quando gioca l’Italia le prossime partite? Date - programma - orari e tv : Dopo aver pareggiato con la Polonia a Bologna e aver affrontato il Portogallo a Lisbona, l’Italia è già alla metà del proprio percorso nella fase preliminare della Nations League 2018-2019, neonata competizione organizzata dalla UEFA. La nostra Nazionale tornerà in campo domenica 14 ottobre per affrontare la Polonia in trasferta mentre l’ultimo match è in programma sabato 17 novembre contro il Portogallo allo Stadio San Siro di ...

Pagelle/ Portogallo-Italia : i voti della partita (Nations League Lega A - primo tempo) : Le Pagelle di Portogallo Italia: i voti della partita, il giudizio a tutti i protagonisti della partita che si è giocata per il gruppo 3 nella Lega A della nuova Nations League(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 21:31:00 GMT)

Portogallo Italia UEFA Nations League 2018-2019 : la cronaca : La cronaca in diretta della partita Portogallo Italia UEFA Nations League 2018-2019: Primo tempo: 1 l'Italia corre in pressing su tutti i portatori di palla. Chiesa ha la meglio su Mario Rui, tira ma ...

Pronostico San Marino vs Lussemburgo - UEFA Nations League 11-9-2018 e Analisi : UEFA Nations League, Lega D Gruppo 2, Analisi e Pronostico di San Marino-Lussemburgo, martedì 11 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.San Marino-Lussemburgo, martedì 11 settembre. E’ una delle sfide forse più interessanti di tutto questo week-end di Nations League tre due Nazionali reduci da risultati opposti. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano San Marino e Lussemburgo?San Marino è reduce dalla cinquina in ...

Portogallo-Italia 0-0 LIVE - Nations League : la squadra di Mancini alla ricerca del successo : Portogallo-Italia – All’Estadio Da Luz di Lisbona il Portogallo ospita l’Italia di Mancini nella seconda giornata di Nations League. Partita molto importante per gli azzurri, l’obiettivo è conquistare la prima vittoria della competizione dopo il pareggio all’esordio contro la Polonia. FORMAZIONI UFFICIALI Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Mario Rui; Pizzi, Ruben Neves, William Carvalho; ...

Nations League - Mancini cambia Italia : ANSA, - ROMA, 10 SET - Sette giocatori nuovi su undici, e senza contare i subentrati nel secondo tempo: per la seconda partita di Nations league, Roberto Mancini cambia del tutto l'Italia, rimanendo ...