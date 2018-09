Nations League 2019 | l’Italia rischia di retrocedere in Serie B Non c’è limite al peggio…

Calcio - Nations League 2019 : povera Italia - anche il Portogallo vince dominando. Ora è spettro retrocessione : C'è ancora tanto da lavorare per Roberto Mancini e il suo staff e questo ko, nell'economia del gruppo 3 della Lega A, non è una buona notizia per il fantasma di una retrocessione che inizia ad ...

Pagelle/ Portogallo-Italia (1-0) : i voti della partita (Nations League - 2^ giornata) : Le Pagelle di Portogallo Italia (1-0): i voti della partita, il giudizio a tutti i protagonisti della partita che si è giocata per il gruppo 3 nella Lega A della nuova Nations League(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 23:04:00 GMT)

Nations League - l'irriconoscibile Prosinecki : la trasformazione diventa virale : Non è passata inosservata a Belfast l'ex gloria croata, già centrocampista di Real e Barcellona che conquistò il bronzo a Francia '98. Attualmente Ct della Bosnia e vittorioso contro l'Irlanda del ...

Nations League - Portogallo-Italia 1-0. Roberto Mancini : “Per vincere bisogna fare gol - serve trovare dei rimedi”. Le parole degli azzurri : L’Italia è uscita sconfitta dallo Stadio Da Luz di Lisbona, battuta dal Portogallo per 1-0 nella seconda partita della Nations League 2018-2019 di calcio. La nostra Nazionale ha faticato a tenere il passo dei Campioni d’Europa e ha così perso in trasferta. Di seguito le dichiarazioni che i protagonisti hanno rilasciato ai microfoni della Rai. Roberto Mancini è apparso molto sconsolato e sconfortato per il risultato ottenuto e ...

Nations League - i risultati : colpo Turchia - pareggio e rimpianti per la Serbia : Oltre all’Italia, sono sette i match della serata di Uefa Nations League, tra i quali spiccano Svezia-Turchia – derby tra “italiani” con i padroni di casa Ekdal e Olsen che fronteggiano Calhanoglu e Under – e Serbia-Romania. Lega B – Nell’unico match di questa Lega la Svezia, passata due volte avanti, perde 3-2 tra le mura amiche contro una coriacea Turchia. Mattatore Akbaba, autore della doppietta ...

Nations League calcio 2018-2019 : risultati e classifiche. Italia sconfitta in Portogallo - rischio Serie B : La Nations League 2018-2019 di calcio è la neonata competizione continentale organizzata dalla UEFA che intende aumentare il numero di partite con i tre punti in palio. Le migliori 12 Nazionali del Vecchio Continente sono state inserite nella Serie A, suddivise in 4 gironi da 3 squadre ciascuno: le quattro vincitrici accedono alla Final Four che assegna il titolo mentre le ultime classificate verranno retrocesse in Serie B. L’Italia se la ...

Risultati Nations League/ Classifica aggiornata : Italia ko in Portogallo - rimonta pazzesca della Turchia! : Risultati Nations League: Classifica aggiornata, l'Italia cade in Portogallo per effetto del gol di André Silva ed è ancora senza vittorie, rimonta clamorosa della Turchia sulla Svezia(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 22:35:00 GMT)

Nations League - i risultati di oggi : Calhanoglu trascina la Turchia. Panucci ko in Scozia : Non solo Portogallo-Italia: la Nations League scende in campo con altre sette partite in contemporanea, che vedono impegnati anche diversi giocatori di Serie A. Derby giallorosso in Svezia-Turchia, ...

Calcio - Nations League 2019 : povera Italia - anche il Portogallo vince dominando. Ora è spettro retrocessione : CLICCA QUI PER LEGGERE LA DIRETTA LIVE DI Portogallo-Italia CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAGELLE DI Portogallo-Italia Termina 1-0 all’Estádio da Luz di Lisbona la sfida tra Portogallo e Italia, valida per la seconda giornata della Nations League 2018-2019 di Calcio, nuova competizione organizzata dalla UEFA. Altra prestazione incolore della nostra squadra, sempre in sofferenza contro i palleggiatori portoghesi, meritatamente vittoriosi grazie ...

Nations League - Portogallo-Italia 1-0 : 22.40 Sconfitta di misura ma al termine di una brutta partita per gli azzurri a Lisbona. Il Portogallo s'impone 1-0. Tutte per i lusitani le occasioni.Romagnoli salva sulla linea (27') il tiro di B.Silva dopo un'uscita incerta di Donnarumma. Cristante centra una 'autotraversa' intervenendo sul cross di Mario Rui. Una sventola di Carvalho sfila a centimetri dal palo. Al 48' il gol di André Silva sul 'break' di Bruma. Poi grandi parate di ...

Pronostico Finlandia vs Estonia - UEFA Nations League 11-9-2018 e Analisi : UEFA Nations League, Lega C Gruppo 2, Analisi e Pronostico di Finlandia-Estonia, martedì 11 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Finlandia-Estonia, martedì 11 settembre. E’ una delle partite dall’esito scontato sulla carta di questa seconda giornata di Nations League. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Finlandia e Estonia?La Finlandia ha battuto 1-0 l’Ungheria nella prima gara di Nations League con una ...

Portogallo-Italia 1-0 LIVE - Nations League : André Silva non perdona [FOTO] : 1/20 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Pronostico Ungheria vs Grecia - UEFA Nations League 11-9-2018 e Analisi : UEFA Nations League, Lega C Gruppo 2, Analisi e Pronostico di Ungheria-Grecia, martedì 11 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Ungheria-Grecia, martedì 11 settembre. E’ una sfida tra due Nazionali che si presentano con stati d’animo differenti. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Ungheria e Grecia?L’Ungheria è reduce dalla sconfitta di misura con la Finlandia nelle sua prima partita di Nations League. Ai ...

Nations League 2019 - quando gioca l’Italia le prossime partite? Date - programma - orari e tv : Dopo aver pareggiato con la Polonia a Bologna e aver affrontato il Portogallo a Lisbona, l’Italia è già alla metà del proprio percorso nella fase preliminare della Nations League 2018-2019, neonata competizione organizzata dalla UEFA. La nostra Nazionale tornerà in campo domenica 14 ottobre per affrontare la Polonia in trasferta mentre l’ultimo match è in programma sabato 17 novembre contro il Portogallo allo Stadio San Siro di ...