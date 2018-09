Napoli | tegola Chiriches rottura del crociato e stagione a rischio

Napoli - che tegola! Chiriches si infortuna al ginocchio in Nazionale : Vlad Chiriches , difensore del Napoli . LaPresse Una beffa. Vlad Chiriches si è infortuna to con la Romania dopo aver rilasciato una vera e propria dichiarazione di intenti circa il suo impiego nel ...

Infortunio Zielinski - tegola Napoli : si ferma il centrocampista : Infortunio Zielinski – Il Napoli si prepara per la prossima stagione, le aspettative sono altissime per la squadra di Carlo Ancelotti. Nel frattempo arrivano brutte notizie dall’ultimo allenamento, Infortunio per il centrocampista Zielinski . Il calciatore si è procurato una forte distorsione alla caviglia destra, dopo alcuni minuti di preoccupazione il calciatore si è rialzato. Nella giornata di domani previsti gli accertamenti ...

Infortunio Meret - tegola Napoli : ecco i tempi di recupero : Infortunio Meret – “Alex Meret ha subito in uno scontro di gioco una frattura del terzo medio dell’ulna sinistra. E’ stato immobilizzato”, è questo il messaggio diramato via Twitter dal Napoli, secondo le prime indiscrezioni il portiere potrebbe stare fuori anche due mesi, una tegola non indifferente per Carlo Ancelotti. “Alex Meret verrà operato domattina alla clinica Pineta Grande”. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE ...