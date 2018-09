Napoli | problemi alla spalla per Mertens

Napoli-Milan - ancora ritardi e problemi con Dazn : ancora problemi per Dazn. Prima e durante Napoli-Milan, una delle partite più attese della seconda giornata, trasmessa da Dazn in diretta streaming, diversi utenti hanno registrato problemi di ricezione. Alcuni hanno lamentato difficoltà di accesso già prima del fischio d’inizio e sullo schermo, invece che le immagini della partita, compare un avviso “problema col video, riprova tra qualche minuto o contatta ...

Dazn non funziona (ancora)/ Napoli Milan - problemi con lo streaming : rivolta sui social : Il pentalogo degli esperti di Dazn per godersi al meglio le partite di calcio. I prossimi appuntamenti sono previsti per oggi: Juventus-Lazio (ore 18) e Napoli-Milan (20.30).(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 20:57:00 GMT)

Dazn ancora problemi - ira dei tifosi - rischio disservizi Napoli-Milan. Ecco il Tweet : Segnalazioni in vista di Napoli-Milan, mancano pochi minuti e i problemi della scorsa settimana non sono stati risolti. Sembra non esserci pace per gli abbonati Dazn, dopo l’esordio non certo felice della nuova piattaforma di streaming, che ha visto l’esordio del Napoli (contro la Lazio) vedersi veramente male e con tanti problemi di segnale. (leggi l’articolo) Sembra che ancora oggi dopo una settimana, i problemi non sono del ...

DAZN/ Problemi con lo streaming? 5 consigli per vedere Juventus-Lazio e Napoli-Milan : Il pentalogo degli esperti di DAZN per godersi al meglio le partite di calcio. I prossimi appuntamenti sono previsti per oggi: Juventus-Lazio (ore 18) e Napoli-Milan (20.30).(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 12:40:00 GMT)

Dazn : probabili problemi anche per Napoli-Milan : I tifosi di Napoli e MIlan, la partita di cartello del cmapionato di serie A in programma per domani, sabato 25 agosto, non possono stare tranquilli. I problemi manifestati da Dazn nella prima ...

Dazn - problemi all’esordio con Lazio- Napoli : streaming lento e interruzioni improvvise. L’ironia dei tifosi sui social : L’attesisissimo esordio di Dazn – che, come la conduttrice Diletta Leotta ci ha insegnato, si pronuncia Dazòn – si è rivelato un flop. Sabato sera infatti, l’avvio del campionato di Serie A è coinciso anche con l’esordio in Italia della nuova piattaforma streaming che si era aggiudicata il primo big match del campionato, Lazio-Napoli. Solo che vedere la partita è stata un’impresa da incubo per molti ...